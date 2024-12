Morre Ángela Álvarez, cantora cubana e campeã nonagenária do Grammy Latino

Morreu nesta sexta-feira (6) a cantora e compositora cubana Ángela Álvarez, aos 97 anos de idade.

O que aconteceu

Ela faleceu na cidade de Baton Rouge, capital do estado da Luisiana, nos Estados Unidos, de causas não divulgadas. A informação foi confirmada pelo neto da artista, Carlos José Álvarez, à revista Billboard. "Eu me sinto muito sortudo por ter compartilhado nossa avó com o mundo. Ela foi um presente para mim. O que realizamos juntos foi extraordinário. Ela é um exemplo de coragem, amor e da importância de manter os sonhos vivos. Ela nos ensinou como a arte pode curar em tempos de adversidade", declarou ele à publicação.

Ángela é recordada como o artista mais velha a obter o prêmio de Artista Revelação em toda a história do Grammy Latino. Ela faturou a estatueta em 2022, quando tinha 95 anos.

A Latin Recording Academy lamentou em suas redes sociais a morte da cantora. "Lamentamos a morte de Ángela Álvarez, vencedora do Grammy Latino de Melhor Artista Revelação em 2022. Ángela se tornou a vencedora mais velha a obter reconhecimento nessa categoria, aos 95 anos. A artista, nascida em Cuba, foi um exemplo de amor pela música latina. Descanse em paz."