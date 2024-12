Michelle Barros sobre saída do SBT e extinção do Chega Mais: 'É negócio'

Com a extinção do Chega Mais, o SBT decidiu demitir a apresentadora Michelle Barros, 45, que estava na emissora há pouco mais de um ano. Em conversa com Splash, Michelle comentou a saída e a decisão do canal de acabar com o programa matinal.

Enxergo como um negócio. O programa era um produto, a empresa esperava um retorno específico dele e entendeu que não alcançou esse retorno. Michelle Barros

Estar a frente de um projeto de entretenimento era um desejo antigo da apresentadora — que deixou a Globo em 2022 após 12 anos para correr atrás desse objetivo. O Chega Mais, apresentado diariamente ao lado de Paulo Mathias e Regina Volpato, foi o primeiro projeto nesse sentido. "O SBT foi incrível ao abrir as portas para mim e permitir que eu mergulhasse nesse projeto que era, sim, algo que queria muito fazer".

O programa matinal ficou no ar por pouco mais de nove meses. Uma das principais apostas da emissora em março passado, ele oscilou entre 2 e 3 pontos na Grande São Paulo, ficando atrás do Hoje em Dia (Record), apesar da sintonia entre os três titulares. Programa vai dar lugar a maratona jornalística do Primeiro Impacto, que agora passa a ser exibido das 6h às 13h30. Na mesma data, José Luiz Datena estreia nova versão do Tá na Hora no fim de tarde da emissora.

Ao deixar o SBT, a apresentadora faz questão de agradecer aos "profissionais de altíssima qualidade" com os quais trabalhou. "Além da Regina, que é excepcional no que faz, e do Paulo, que se entrega sem medo para fazer dar certo, os diretores com quem trabalhei e o pessoal da produção, da externa, da edição e do estúdio. Esses são os maiores presentes que carrego comigo".

Quando deixou a Globo, em 2022, Michelle contou a Splash que pretendia focar na internet, unindo Jornalismo e Direto — sua segunda graduação. Ela mantém esse plano: "Já estava desenvolvendo meu projeto unindo direito e comunicação nas redes sociais e vou conseguir me dedicar um pouco mais nisso. E, claro, outras coisas que direi no tempo adequado"