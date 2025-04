Renata chega à final do 'BBB 25' como favorita; relembre o caminho traçado por ela

Com torcida engajada e um jogo de altos e baixos, Renata Saldanha é a favorita ao prêmio do BBB 25. A bailarina cearense acumulou seis paredões, protagonizou rivalidades marcantes e virou meme como "Surucucu". A seguir, veja os principais momentos da trajetória que levou Renata à grande final.

Laço de longa data com Eva marca o início da trajetória

Renata estreou no BBB 25 ao lado de Eva, amiga de infância com quem mantém uma relação de 25 anos. As duas se conheceram ainda crianças em um projeto social de dança em Fortaleza e dividiram, desde então, experiências de vida como escola, trabalho e até moradia durante a pandemia. A proximidade rendeu à dupla a vitória na primeira prova de resistência da temporada, que garantiu imunidade logo na estreia do programa.

Dentro da casa, no entanto, a amizade também passou por atritos. A convivência intensa, combinada com a pressão do jogo, levou a desentendimentos em festas, na divisão de estalecas e nas estratégias de grupo. Em uma das discussões, Renata chegou a repreender Eva por brigas frequentes e a comparou a "crianças", o que gerou desconforto na colega. Apesar das diferenças, o laço se manteve e as duas continuaram a se apoiar em momentos de tensão.

Outro incômodo comum foi o rótulo de "As Renatas", atribuído às duas pelas demais pessoas da casa. Ambas expressaram desconforto com o apelido, por considerar que ele apagava suas individualidades. "Existe a Renata e existe a Eva", disse Eva em uma conversa. "A gente se completa, mas não é igual. Temos opiniões e jeitos diferentes."

Mesmo após saber que Renata omitiu informações, como as críticas feitas por João Pedro e João Gabriel, Eva preferiu não interpretar como traição. No Bate-Papo BBB, afirmou que entendeu a atitude como uma tentativa de evitar conflitos. "Sinto que foi nessa intenção de não contar para mim por conta de atrito. Para não separar o grupo", explicou.

Rivalidade com Aline e a virada como 'Surucucu'

A relação de Renata com Aline foi um dos embates mais prolongados e comentados da temporada. As duas já vinham se estranhando em questões de convivência, divisão de estalecas e votações em grupo, mas a tensão aumentou com a volta de Renata da Vitrine do Seu Fifi, dinâmica em que teve acesso a informações externas e retornou à casa com imunidade.

Ao atravessar a porta de volta ao jogo, Renata lançou a frase: "A Surucucu voltou." A fala virou bordão, viralizou nas redes e passou a simbolizar uma nova postura da bailarina, mais incisiva e disposta ao confronto direto.

Entre os episódios que marcaram a rivalidade com Aline estão a acusação de manipulação de votos, a troca de placas no Sincerão, em que Renata foi chamada de "covarde", e o embate após revelações do RoBBB Seu Fifi.

Aline afirmou que Renata se aproximava de grupos para ouvir conversas e depois se retirava sem se posicionar. A cearense negou e se defendeu: "Eu entro no quarto porque estou no quarto. A intenção do meu coração eu sei dizer."

As discussões se estenderam por diversas semanas, com interferências de outros participantes e consequências diretas nas alianças dentro da casa. A tensão levou Renata e Eva a deixarem o Quarto Anos 50, onde dividiam espaço com Aline, e se mudarem para o Quarto Fantástico.

Durante o último Sincerão, Guilherme afirmou que o protagonismo de Renata se construiu a partir dos embates com Aline. "Quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline", declarou o fisioterapeuta. Renata rebateu: "Ninguém me deu protagonismo. Eu fiz o meu próprio protagonismo."

'Vinata', Maike e o coração do jogo

Além das alianças e rivalidades que marcaram o BBB 25, Renata também viveu momentos de afeto que mobilizaram o público. Um deles foi com Maike, com quem iniciou um romance na reta final do programa.

Os dois trocaram beijos durante as festas e dividiram cenas de carinho no confinamento. Mesmo assim, a bailarina deixou claro que não cria expectativas para fora do reality, apesar de não descartar a possibilidade de romance: "Acho que lá fora a vida é diferente. Vai precisar de uma nova conversa".

Antes de Maike, no entanto, foi a relação com Vinícius que mexeu com as torcidas. O ship "Vinata" nasceu ainda nas primeiras festas, quando os dois dançaram juntos e trocaram olhares que alimentaram especulações nas redes.

A repercussão foi tanta que, após sua eliminação, Vinícius confirmou que ficou "muito afim" de Renata. No Bate-Papo BBB, admitiu que sentiu uma troca, mas teve receio de se envolver mais profundamente no confinamento: "A passionalidade em um jogo como esse interfere muito. Poderia dar muito certo, mas também muito errado."

Vitrine do Seu Fifi movimenta jogo e reposiciona Renata no 'BBB 25'

Escolhida pelo público para participar da Vitrine do Seu Fifi, Renata passou dois dias em uma casa de vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. A bailarina teve acesso a recados da audiência, cartazes com mensagens diretas e até uma ligação de vídeo com a mãe. Ao retornar ao confinamento, ela compartilhou uma série de informações que influenciaram alianças, votações e geraram conflitos com outros participantes.

Entre os recados recebidos, Renata foi alertada sobre a suposta imagem negativa de Aline e Vinícius. Chegou a chamar a policial de "falsa" ao ler cartazes sobre sua postura no jogo e revelou que ouviu que Vinícius estaria em cima do muro. Também soube que o público não via com bons olhos a formação de casais no programa e respondeu prontamente: "Não quero, não quero. Sai pra lá, cruz credo."

Renata ainda foi avisada sobre falas de João Gabriel, que teria dito que ela era "interesseira". Confrontado, o brother negou. A sister também contou que os gêmeos repetiam suas falas durante o Sincerão, o que a fez questionar a lealdade da aliança com João Gabriel e João Pedro.

Em um dos momentos mais sensíveis, Renata revelou para Diego e Daniele Hypolito que familiares dos dois haviam ido até a Vitrine pedir que se afastassem de Gracyanne Barbosa. Disse que a musa fitness falava mal dos irmãos, questionava a saúde de Diego e comentava sobre o uso de medicamentos. A informação mexeu com os participantes e causou desdobramentos na relação do grupo.

Ao voltar para o jogo, Renata usou os recados como estratégia, o que rendeu frutos: a bailarina voltou fortalecida para a casa, imune e com novas cartas na manga. A presença na Vitrine marcou uma virada na sua trajetória e consolidou seu nome entre os protagonistas da temporada.

A final do BBB 25 vai ao ar nesta terça, 22. Renata, Guilherme e João Pedro disputam o prêmio de R$ 2,72 milhões. O resultado será revelado ao vivo, depois da novela das 21h, na TV Globo.