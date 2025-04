Guilherme chega à final do 'BBB 25'; relembre o caminho traçado por ele

Guilherme disputa a final do BBB 25 após construir uma trajetória sólida dentro da casa. Ao longo da temporada, o fisioterapeuta se destacou por alianças duradouras, desempenho em provas e uma postura firme em votações e conflitos.

Ele venceu duas lideranças, garantiu vaga na final ao resistir por quase 12 horas na última prova da edição e foi responsável por indicar ao Paredão apenas participantes que acabaram eliminados. A seguir, veja os principais momentos da trajetória de Guilherme no reality.

Parceria com Delma

Guilherme entrou no BBB 25 ao lado da sogra, Delma, após vencer uma votação popular com 66,40% dos votos. A dupla, vinda de Olinda (PE), recebeu imunidade na primeira semana e entrou com vantagem estratégica no jogo. Desde a estreia, a relação entre os dois chamou atenção pela sintonia e respeito mútuo. A convivência entre eles fez com que o fisioterapeuta ganhasse nas redes sociais o apelido de "genro do BBB".

Enquanto outras duplas se desfizeram nas primeiras semanas, Guilherme e Delma seguiram juntos até a reta final. Foram os últimos a se separar, no 17º Paredão, quando Delma foi eliminada com 67,19% da média dos votos.

Dentro da casa, o fisioterapeuta demonstrou cuidado com a sogra em diferentes momentos. Guilherme a confortou em crises de ansiedade, deu conselhos sobre como se posicionar no jogo e, em festas, reforçava que ela não deveria desistir: "Nunca mais peça pra sair daqui, viu?", disse após uma votação.

A parceria também envolveu articulação estratégica. Em um dos conflitos mais tensos da temporada, Guilherme saiu em defesa de Delma após comentários de Renata, que apontou supostos momentos de afastamento da sogra no jogo. Ele rebateu a adversária: "Você não tem ideia do que ela passou aqui dentro deste quarto, chorando, nervosa. Não toque mais nesse ponto, porque isso não é o que ela quer".

Durante o confinamento, os dois enfrentaram punições, passaram uma noite ao relento após o primeiro Jogo da Discórdia e formaram alianças que se mostraram eficazes. Na 15ª Prova do Líder, Guilherme venceu e escolheu Delma como a única companheira de Vip, o que reforçou a aliança entre eles até os últimos dias do programa.

Alianças sólidas

A trajetória de Guilherme no BBB 25 foi marcada por alianças construídas com consistência. A relação com Diego Hypolito, por exemplo, chamou atenção do público após o fisioterapeuta sair em defesa do ex-ginasta durante uma discussão sobre saúde mental.

Na ocasião, Guilherme criticou Gabriel por duvidar das crises de ansiedade do amigo e afirmou que o tema não deveria ser tratado com desconfiança. A fala repercutiu dentro e fora da casa, e o público passou a enxergar o brother como uma figura leal e empática.

Essa não foi a única vez em que Guilherme se posicionou em defesa dos aliados. Quando Diego e Daniele foram criticados por escolher adversários para o Castigo do Monstro, ele apontou o peso do isolamento social dentro do jogo. "Se fossem pessoas queridas pela casa, ninguém ia ficar explanando. Mas como estavam quietos, todo mundo vomita", disse em uma conversa na sala.

O fisioterapeuta também demonstrou firmeza em conflitos estratégicos. Após a indicação de Vitória Strada ao Paredão, confrontou Camilla por incoerência no jogo. Lembrou que a sister já havia votado na atriz, mas agora tentava se reaproximar. A cobrança de explicações gerou tensão na casa, mas reforçou a imagem de Guilherme como alguém atento às movimentações e coerente com seus posicionamentos.

Além de Diego e Vitória, o brother manteve proximidade com nomes como Delma, Daniele e Vinícius. Em conversa durante a Festa do Top 8, Vinícius revelou ser bissexual e recebeu apoio de Guilherme, que respondeu: "A sexualidade não define a gente em nada".

Desempenho em provas

Guilherme chega à final do BBB 25 com três vitórias em provas decisivas. Venceu duas lideranças ao longo da temporada e garantiu a vaga na final ao superar os rivais na última prova de resistência, realizada quatro dias antes do encerramento do programa. A disputa durou quase 12 horas e rendeu ao participante um carro zero.

A reta final também foi marcada pelo embate direto com Renata. Durante uma dinâmica ao vivo, Guilherme afirmou que a rival ganhou visibilidade após os confrontos com Aline. A declaração provocou resposta imediata da bailarina, que defendeu sua atuação no jogo.

Além do desempenho em provas e das disputas estratégicas, o fisioterapeuta se destacou por manter uma postura constante em votações. Todos os participantes indicados por ele ao Paredão foram eliminados.

Guilherme também recebeu reconhecimento externo. No quinto Sincerão, foi escolhido como "craque do jogo" por um júri de ex-BBBs, que elogiou sua objetividade e coerência nas falas durante a dinâmica.

A final do BBB 25 vai ao ar nesta terça-feira, 22, após a novela das nove. Guilherme, Renata e João Pedro disputam o prêmio de R$ 2,72 milhões.