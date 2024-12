Marmita de casal? Lia & Léo testam novidade em novo episódio; assista

Lia está com fome, mas o assunto escala rápido para um teor mais picante. Léo mostra uma notícia: "Não é trisal, mas sempre cabe mais um: marmita de casal se torna mais nova opção de sexo".

Embora o assunto tenha surgido com ele, Lia, sempre está a alguns passos à frente. Inclusive, ela já tinha até se cadastrado em um site.

Porém, como nenhuma decisão é fácil com esses dois, agora há um impasse: É suruba ou marmita? Será uma marmita ou um 'marmito'?

E é claro que teve falha de comunicação né? Agora Lia e Léo, e suas respectivas 'marmitas', estão em um jantar à luz de velas para lá de constrangedor.

Mais tempo de Lia e Léo (e na horizontal!)

"Lia & Léo" estão de volta. Os personagens de Flávia Alessandra e Otaviano Costa retornam ao UOL em novo formato.

Depois de doze episódios veiculados nas redes sociais, a nova sequência vem em novo formato: na horizontal e duração mais longa.

A partir de notícias do dia a dia, Lia e Léo debatem temas como relacionamento, dinheiro, sexo, tudo da vida a dois.

A série, primeiro projeto de dramaturgia do casal para a internet, é veiculada no Canal UOL e está disponível no YouTube de Splash.