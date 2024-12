Albert e Flor rompem aliança em A Fazenda: 'Não tenho como te defender'

Flor e Albert discutiram e romperam sua aliança na madrugada de sexta-feira (6) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor chamou atenção do empresário após ele ir até o ouvido de Sacha e chamá-lo de trapaceiro. A apresentadora apontou que isso era desnecessário.

Albert a rebateu. "O cara tá só me acusando e você tá batendo palma pra ele."

Flor se defendeu. "Eu estou falando só de falar no ouvido. Não precisa disso. Só fala no olho."

Albert se exaltou. "Ele é trapaceiro. Ontem, ele tirou o prêmio de uma pessoa. Flor, você bateu palma para quem te votou. O Gui votou em você e você bateu palma por ele ter voltado."

Flor explicou sua postura. "Por que eu ia me sentir mal se ele saísse porque Luana me salvou. Você tá com tanta raiva que tá mirando em mim!"

Albert "rompeu" com a peoa. "Eu te defendo, mas não tenho como te defender com você defendendo uma pessoa que me ataca. Você bate palma pra ele!"

Flor, então, se exaltou e disse que Albert a estava chamando de burra e iludida. "Você tá com tanto ódio do Sacha que só fala nele."

Minutos depois, ao contar a treta para peões na sala, Albert disse que, mais do que nunca, estava jogando sozinho.

