Após eliminação de Flora, quem está no Top 10 de A Fazenda 16?

Flora Cruz foi a vítima da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record) e, a duas semanas da grande final do programa, o tão sonhado Top 10 do jogo está formado.

Confira quem está no Top 10

Albert Bressan

Flor Fernandez

Gui Vieira

Gilsão

Juninho Bill

Luana Targino

Sacha Bali

Sidney Sampaio

Vanessa Carvalho

Yuri Bonotto

O jogo, que contou com a maior quantidade de peões da história (24), foi marcado por três saídas inesperadas. Raquel foi retirada do programa por recomendação médica e Zaac e Fernanda desistiram após uma grande treta.

Os 10 peões restantes disputam o prêmio de R$ 2 milhões. A final do programa está marcada para o dia 19 de dezembro.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 2002 votos 0,05% Albert Bressan 0,65% Flor Fernandez 1,15% Gui Vieira 0,05% Gilsão 0,05% Juninho Bill 0,90% Luana Targino 42,56% Sacha Bali 11,04% Sidney Sampaio 35,01% Vanessa Carvalho 8,54% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2002 votos

