Marina Sena faz topless na praia, divulga novo clipe e ganha elogios de fãs

Marina Sena, 28, exibiu o corpo com topless em uma praia na tarde desta quinta (5) e aproveitou para divulgar o clipe novo "Numa Ilha".

O que aconteceu

Marina Sena publicou fotos aproveitando a tarde em uma praia em sua rede social. Entre as imagens, a cantora aparece com uma blusa dizendo "Gostosa numa ilha". Em outras, a jovem exibe o corpo com biquíni fio-dental e topless, além de fotos da praia paradisíaca.

A cantora também aproveitou para falar do clipe e música nova "Numa ilha". "Já ouviram muito Numa Ilha hoje?", escreveu Marina na legenda da publicação.

"Minha diva", disse um fã nos comentários. Outro comentou "Perfeita", "Ok, agora eu preciso desse cropped" destacou outro fã.