'Inception da vida real': cientistas conectam duas pessoas durante o sonho

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Google x SearchGPT; Viagem no sonhos de outra pessoa; A revolução dos agentes de IA)

Leonardo DiCaprio protagonizou em 2010 um filme que deu um nó na cabeça de muita gente: em "A Origem" (Inception), pessoas conseguiam invadir os sonhos de outras para implantar ideias ou roubar segredos. Longe das telas de cinema, algo semelhante está acontecendo.

No novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam como um grupo de cientistas criou uma tecnologia que permite acessar informações existentes apenas na mente de quem está dormindo.

De que forma? Visitando os sonhos das pessoas.

A novidade foi criada pela REMSpace, uma empresa da Califórnia (EUA). A equipe usou EEG (Eletroencefalografia) para captar a atividade cerebral e eletromiografia, que observa a atividade dos músculos.

O primeiro passo do experimento era identificar quando, e se, a pessoa dormindo entrava em um estado de sonho lúcido -estágio difícil de alcançar em que a pessoa tem conhecimento de que está sonhando e pode manipular a narrativa sonhada.

Os cientistas relataram terem conseguido identificar quando alguém entrava nessa etapa e transmitir a mensagem para ela por meio de um fone de ouvido.

A partir daí, há furos na história: segundo os cientistas, a pessoa, ainda sonhando, conseguia transmitir a mensagem para um servidor. Na sequência, um segundo indivíduo dormindo, também em sonho lúcido, conseguia acessar a informação deixada para ela.

Uma coisa que eu já fiquei em dúvida de cara foi o acesso a esse servidor e se conseguiram contabilizar cientificamente como isso era feito, que tipo de informação era colocada lá, se a informação correspondia exatamente ao que a primeira pessoa deixou?

Helton Simões Gomes

O jornalista também questiona se a equipe foi capaz de replicar o experimento em outras pessoas. Para Diogo, essas perguntas fundamentais não foram respondidas pelos cientistas responsáveis pelo experimento.

Eles não abriram todo o projeto ou tecnologia utilizada, o que traz uma questão. Isso aqui foi apresentado como um grande projeto científico, mas, na ciência, temos uma questão muito importante que é a reprodução

Diogo Cortiz

A REMSpace até chegou a publicar um artigo sobre a troca de informações em sonhos, mas não tratava da viagem nos sonhos e, sim, de outro experimento.

Temos startups que estão vendendo produtos e serviços experimentais, fazendo propostas interessantes, mas que às vezes pecam pelo rigor acadêmico e científico

Diogo Cortiz

O pesquisador aponta que esse experimento pode de fato ser promissor, mas que, por enquanto, é preciso cautela.

A pesquisa na área de neurociência vem avançando muito, principalmente com as neurotechs, que são essas nanotecnologias não invasivas, mas fica a questão: até que ponto a gente consegue fazer isso?

Diogo Cortiz

Nova era da IA: ela comprará tíquete aéreo e fará mercado do mês para você

Se você ainda não se acostumou com ferramentas de inteligência artificial, prepare-se para mais uma mudança. Vêm aí os agentes de IA.

No novo episódio de Deu Tilt, Helton e Diogo explicam como essas ferramentas serão capazes não só de responder dúvidas e revisar textos, mas também de realizar tarefas complexas que não acabam na internet.

Hoje, os chatbots já criam roteiros turísticos. Mas os tais agentes serão capazes de ir além do planejamento para comprar passagens, adquirir tíquetes para atrações turísticas e fazer reservas em hotéis. Isso vale para o mercado do mês: eles poderão ver o que falta na sua geladeira e comprar online os suprimentos.

Google x SearchGPT: quem vence a batalha das buscas com IA?

Até agora o Google reinou quase que sozinho nas buscas online. Se depender da OpenAI, no entanto, essa liderança tranquila está prestes a acabar. A dona do ChatGPT lançou seu motor de pesquisa com inteligência artificial para entregar algo que as pessoas já estavam querendo: vasculhar a internet e receber os resultados processados por IA generativa.

"É uma mudança de paradigma", afirma Diogo Cortiz, colunista do UOL.

Para decidir qual é o melhor buscador, Deu Tilt colocou frente à frente o SearchGPT, da OpenAI, e o AI Overview, do Google.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.