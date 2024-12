Do luto ao samba: Nana Batista canta sobre favela e vê reality como retorno

Quando Nana Batista viu um homem ser executado na porta da sua casa, decidiu que deveria fazer alguma coisa. A favela onde morava era mais do que aquilo. Compôs, então, "Paz no CPX", um samba que pede por justiça e tempos mais tranquilos. Esse (raro) talento de transformar realidade em poesia a trouxe até as portas da final do TOCA Revela.

Compositora de longa data, Nana é moradora da comunidade Cidade Alta, no bairro do Cordovil, Rio de Janeiro. Para garantir a última vaga na final do TOCA Revela, ela apostou na canção "Mano Preto", escrita e gravada em 2019, outra faixa que busca inspiração em fatos reais para denunciar o racismo e a truculência policial. A música empolgou jurado e apresentadores.



Assista ao episódio nesta quinta-feira (5), às 18h. E se prepara para votar e escolher quem vai para a final: Nana Batista ou Yori.

Nana ficou mais de um ano afastada da música por motivo de saúde e agora está voltando às atividades musicais. O TOCA Revela marca essa volta, nas palavras dela, é "a esperança de uma nova vida".

"Ter esse acesso (ao projeto) vindo de onde eu vim é maravilhoso", finaliza. "A expectativa é de ganhar, claro, mas já valeu a pena".

Nana integra o 'Aos Novos Compositores', coletivo de compositores de samba do Rio. Uma vez por mês, eles se reúnem na Lapa para compartilhar seus trabalhos. Da sua caneta, saem sambas inspirados pelo cotidiano de quem vive o que o cartão postal não mostra.

"Minha diva Nina Simone costuma dizer que a obrigação do artista é refletir seu próprio tempo. Eu vou além: as pessoas da comunidade precisam cantar a sua verdade. Então vou cantar sobre as minhas dores, o que eu vejo, o meu cotidiano", comenta.

Mas para além de denunciar, Nana também quer inspirar. Quer mostrar que a favela é potência em todos os aspectos. "Já passou da hora das pessoas pretas se empoderar e saírem do gueto. E é isso que eu procuro através das minhas composições".

Por isso a importância, segundo Nana, de estar em um projeto como o TOCA Revela. "É preciso dar voz à favela e o reality nos proporciona isso", diz.

