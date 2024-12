Gui e Yuri se entendem após treta em A Fazenda 16: 'Te amo'

Após se desentenderem horas antes da formação da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record), Gui e Yuri fizeram as pazes.

O que aconteceu

Yuri confessou a Gui que ficou chateado com o peão e com Luana após uma dinâmica.

Gui pediu desculpas ao amigo. "A gente passou dos limites mesmo. Desculpa!"

Yuri o abraçou, sorrindo. "Aceito tuas desculpas sempre, tu é meu irmão!"

Gui sorriu e agradeceu. "Obrigado, te amo!"

Yuri garantiu ainda que o amigo voltará da 11ª roça, a qual foi indicado por Flora.

