SearchGPT atropela Google em buscas com IA por PIB e batata do McDonald's

Até agora o Google reinou quase que sozinho nas buscas online. Se depender da OpenAI, no entanto, essa liderança tranquila está prestes a acabar. A dona do ChatGPT lançou seu motor de pesquisa com inteligência artificial para entregar algo que as pessoas já estavam querendo: vasculhar a internet e receber os resultados processados por IA generativa.

"É uma mudança de paradigma", afirma Diogo Cortiz, colunista do UOL.

Para decidir qual é o melhor buscador, o novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, colocou frente à frente o SearchGPT, da OpenAI, e o AI Overview, do Google.

Como aquecimento, os dois começaram comparando o desempenho das duas plataformas de busca. Na pesquisa para saber quem eram Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, o sistema da OpenAI trouxe informações mais detalhadas, enquanto o Google devolveu resultados comuns, sem o processamento de IA generativa.

Segundo o Google, pesquisas sobre temas sensíveis, como os que envolvem política e saúde, não passam pelo AI Overview.

O sistema de IA no Google funcionou para outras perguntas, como "quais foram os maiores feitos da cantora norte-americana Taylor Swift?". O Google destacou seus 700 mil discos de vinil vendidos, enquanto o SearchGPT disse que um dos principais sucessos da loira foi a "The Eras Tour", turnê musical de maior bilheteria da história, que alcançou mais de US$1 bilhão em receitas.

Deu para entender um pouco agora a história de que os buscadores vão trabalhar de uma forma diferente, porque no seu caso quando funcionou o AI Overview ele já trouxe uma resposta que muita gente vai ficar de olho e não vai acessar outros links

Diogo Cortiz

Feito o aquecimento, a batalha começou mesmo com uma pergunta capciosa: "qual a data que foi lançado o primeiro celular?". A resposta foi semelhante, mas com uma leve vantagem para o SeachGPT. Situação semelhante ocorreu para a questão "Como o PIB é calculado?", em que a ferramenta da OpenAI informou a fórmula clássica para calcular as riquezas produzidas por uma nação, mas a IA do Google, não.

A diferença ficou notável na última pergunta: "Como fazer batata-frita do McDonald's?". Enquanto o AI Overview não apresentou respostas, o SearchGPT trouxe uma receita em detalhes, o passo a passo e alguns truques para deixar as batatinhas crocantes e sequinhas. Para conferir, é só ouvir o Deu Tilt desta semana.

O que a OpenAI quer com seu novo buscador?

Depois que o ChatGPT foi criado, muita gente começou a usá-lo como buscador, sendo que não é um buscador e não deve ser usado como tal

Diogo Cortiz

Para Diogo, a OpenAI viu essa oportunidade e não quis desperdiçá-la. Ainda assim, pontua Helton, não está claro qual é a estratégia comercial da dona do ChatGPT, que hoje vende assinaturas para a versão premium, mas não parece ter um plano de vender publicidade no buscador, que é aberto a todos.

Talvez a intenção não seja competir diretamente com o Google, mas pensar nas novas formas como as pessoas lidam com as buscas por informação da internet.

Ela não tem um modelo de negócios claro, mas não dava para perder o timing. Porque ter uma inteligência artificial que consegue navegar na web em tempo real e trazer as respostas vai permitir novas funcionalidades incríveis que a gente não consegue nem antecipar

Diogo Cortiz

Enquanto isso, o AI Overview, sistema que apresenta na busca um breve resumo feito por inteligência artificial generativa no Google, é a forma como a empresa se encontrou para se posicionar nessa tendência.

A preocupação de empresas que dependem da internet é como esses resumos com IA afetam o tráfego dos sites. A objetiva objetiva já no primeiro resultado de busca pode afastar que as pessoas cliquem nos links.

Muda totalmente a economia digital, porque ela é baseada em tráfego de links

Diogo Cortiz

Até agora o Google funcionava como uma ponte entre nós e as informações, agora ele vai funcionar como um elevador. As pessoas vão ter que modificar a maneira como lidam com a internet

Helton Simões Gomes

Viagem no sonhos de outra pessoa é real?

Essa é coisa de cinema. Ou, melhor, é algo só possível de ver nos sonhos. Na verdade, essa novidade são as duas coisas.

Cientistas da REMSpace, uma empresa da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma tecnologia que dá a uma pessoa o poder de visitar os sonhos de outra. E mais: permite e essa viajante acessar informações presentes apenas na cabeça daquela que está dormindo. Como fizeram isso?

Em Deu Tilt, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como isso é possível.

A revolução dos agentes de IA

Se você ainda não se acostumou com ferramentas de inteligência artificial, prepare-se para mais uma mudança. Vêm aí os agentes de IA.

Em Deu Tilt, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam que esses sistemas autônomos são criados para executar sozinhos ações complexas e que não acabam na internet.

Hoje, chatbots de IA já são capazes de traçar roteiros turísticos. Os agentes irão além: comprarão passagens de avião e ônibus, reservarão hotéis e pousadas e até pagarão pelos tíquetes das atrações que você quiser visitar. Alguns deles, aliás, terão até o poder de mexer no computador por você. Isso envolve mexer no mouse. Já pensou?

