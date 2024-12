Casos Eloá e Matsunaga terão filmes da produtora de 'Maníaco do Parque'

Dois crimes de grande repercussão ganharão filmes ficcionais em 2025: o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel e a morte e esquartejamento de Marcos Matsunaga pela então esposa, Elize Matsunaga. As informações são exclusivas de Splash.

A produção é da Santa Rita Filmes, a mesma responsável pela trilogia "A Menina que Matou os Pais", sobre o caso Richthofen, e o caso do Maníaco do Parque, que inclui um filme, um documentário e uma áudio-série. Além do mesmo produtor, Marcelo Braga, os dois novos títulos contarão também com o mesmo diretor, Maurício Eça.

A Splash, Marcelo Braga promete trazer fatos inéditos sobre o caso de Elize Matsunaga. "Nos aprofundamos na pesquisa e em detalhes nunca divulgados, mas que fazem parte desta história e serão inéditas ao grande público."

As duas produções estão sendo negociadas com canais de exibição e o elenco principal, em estágio avançado de negociação, será anunciado em breve.

Os filmes terão roteiro de LG Bayão e pesquisa de Thaís Nunes. Os projetos vão explorar os crimes e suas complexidades, desde as manipulações psicológicas até as coberturas sensacionalistas da mídia.

São dois casos com particularidades diferentes tanto no conceito criativo como de planejamento de produção. Temos sempre um cuidado a mais de retratar épocas com o maior detalhamento possível e buscando grandes talentos para estas produções.

Marcelo Braga, em entrevista exclusiva a Splash

Para o produtor, a maior preocupação é retratar ao máximo os fatos baseados em autos dos processos.

Assim como aconteceu com os filmes da Suzane von Richthofen e do Maníaco do Parque, não haverá contato com os assassinos confessos dos crimes retratados. "Seguimos a ADIN n° 4.815 onde descreve que não é necessária a prévia autorização de uma pessoa para a produção de obra audiovisual de natureza biográfica", explica Marcelo.

Com relação a vítimas, familiares diretos e indiretos, temos sempre cuidados especiais. Em algumas situações particulares sempre tentamos aproximações para explicitar o que pretendemos com nossos filmes, mas não é uma obrigação. A premissa é trazer os casos à luz dos direitos fundamentais à liberdade de pensamento, de expressão e de criação artística.

Marcelo Braga

O produtor Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, e o diretor Maurício Eça posam juntos em set de filmagem Imagem: Marcinho Nunes/Divulgação

Caso Eloá Pimentel

O caso Eloá Pimentel foi um sequestro e assassinato ocorrido em São Paulo, em outubro de 2008. O sequestrador, Lindemberg Fernandes Alves, manteve Eloá Pimentel e sua amiga Nayara Rodrigues Gomes reféns por mais de 100 horas em um apartamento em Santo André.

Durante o sequestro, Lindemberg atirou em Eloá e Nayara várias vezes. Eloá morreu, enquanto Nayara sobreviveu aos ferimentos. Lindemberg foi preso e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão.

O caso Eloá Pimentel teve grande repercussão na mídia brasileira e gerou discussões sobre violência doméstica, saúde mental e o papel da mídia na cobertura de crimes.

Caso Elize Matsunaga

Em 2012, Elize Matsunaga matou e esquartejou seu marido, Marcos Matsunaga, um executivo da Yoki. O crime ocorreu em um apartamento no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Elize foi presa e condenada a 19 anos e 11 meses de prisão.