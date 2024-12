Luana revela por que não gostava de Sacha no início: 'Ciúme de Larissa'

Em uma conversa com Sacha na piscina da sede de A Fazenda 16 (Record), Luana revelou o motivo de não gostar do peão inicialmente. Aliados há algum tempo, os dois protagonizaram algumas tretas nas primeiras semanas do jogo.

O que aconteceu

Sacha conversava com a peoa sobre o momento que entrou na casa. "Desde o primeiro momento, cheguei muito alegre, muito feliz."

Luana completou. "Eu lembro! E isso incomoda as pessoas."

Sacha continuou. "A galera fica com inveja, mano..."

Luana, então, revelou. "Não é? Que loucura, velho. Eu não gostava muito de tu porque eu tinha um pouco de ciúme de Larissa. Achava que ela te dava muita atenção e me dava pouco."

Sacha a tranquilizou. "Faz parte... Não era seu nada contra mim, era porque você queria tá com a Larissa e ela tava comigo"

Luana confirmou. "Isso! Só que tipo. Momentos de felicidade, quando você vê uma pessoa que você gosta conversando, feliz... porque se incomodar, sabe?"

