Sacha diz que Flora não sentiu racismo, mas quis 'levantar pauta'

Neste domingo (1º), Sacha Bali lembrou quando Flora Cruz o acusou de racismo e de machismo por gritar com ela em A Fazenda (RecordTV).

O que aconteceu

Em dinâmica de apontamento, Sacha retomou as acusações que ouviu de Flora. Ele disse que a peoa usou a pauta racial para prejudicá-lo.

Sacha: "Quando você ressalta em um programa de televisão para o Brasil inteiro como se o motivo de eu ter te 'agredido' é porque você é uma mulher preta... Claro, eu não tenho esse lugar de fala, mas, a partir do momento em que eu estou sendo acusado de um crime, eu preciso falar para me defender. Quero que você diga se você acha que eu gritei com você por eu ser um homem branco e você ser uma mulher preta. Se foi isso, se você se sentiu dessa forma, você pode, sim, ter sentido racismo. Agora, no meio de uma discussão em que todas as pessoas estão se xingando, você entra no meio do tiroteio e eu acabo falando alto contigo. Não tem a ver com a sua pele, seu gênero. Claro, cada um sente de uma forma, mas sinceramente não acho que você sentiu que eu estava sendo racista com você. Eu acho que você aproveitou da sua imagem para tentar levantar uma pauta e, mais uma vez, me acusar de um crime para queimar a minha imagem como você vem fazendo desde a terceira roça, quando você começou a me chamar de machista".

Flora: "A primeira coisa que vou deixar claro: você não tem nenhum lugar de fala sobre a pauta racista. Quando eu me sinto ameaçada de alguma forma, é direito meu falar o que eu senti. Eu jamais vou falar pra você: 'Você está sentindo muito, você nem foi tão xingado assim'. Eu não tenho que medir a sua dor. Querendo ou não, você está medindo a minha dor. Eu não gritei com você. Todo mundo estava brigando? É, mas eu não sou todo mundo. Eu só queria amenizar aquela situação, e você veio para cima de mim. É um homem gritando com uma mulher".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 70992 votos 0,11% Albert Bressan 0,81% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,11% Gui Vieira 3,38% Gilsão 1,30% Juninho Bill 1,01% Luana Targino 22,53% Sacha Bali 44,43% Sidney Sampaio 19,04% Vanessa Carvalho 6,23% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 70992 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso