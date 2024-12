Leonardo quer doar corpo para ciência: 'Mentira que quem bebe morre cedo'

Leonardo, 61, quer emprestar o corpo para ser examinado por cientistas. Ele brinca que contraria os estudos que apontam que a bebida alcoólica faz mal.

O que aconteceu

O músico emendou dois shows, um em seu cruzeiro temático e o outro no navio de Maiara e Maraisa. O show no navio Cabaré durou até 6h de sexta-feira (29). Curtindo os bares do navio, ele nem dormiu, e às 16h30 do mesmo dia, se apresentou com a dupla. A apresentação foi prestigiada por celebridades como Deolane Bezerra, que está curtindo o navio após deixar a prisão.

Ele afirma que ainda tem "muita energia" pra gastar. "Apesar de não ser mais jovem, cantaria mais 20 dias todos os dias. O pessoal fala que quem bebe álcool morre cedo, não canta. É mentira", disse, em entrevista a Splash.

Na televisão, esses dias, falaram que cada copo de cerveja que você bebe é duas horas de vida que você perde. Eu fiz as contas, e de tanta cerveja que eu já bebi, eu morri em 72. Bobagem que esses cientistas ficam falando. Eu vou tomar minha cervejinha, meu uísquezinho. Leonardo

Ele brinca que vai doar o corpo para a ciência. "Quando eu for pra outro lugar, se eles não forem antes de mim, vou emprestar o corpo pra eles me estudarem, pra verem o que eu tenho bucho."

Com sucesso renovado da família cada vez mais famosa, ele diz que não esperava conquistar tantos seguidores nas redes. Pai de Zé Felipe, sogro de Virginia e avô das "Marias", sucesso nas redes sociais, ele deu um conselho para os seguidores: "Não me segue não, vocês vão ficar mais perdidos que eu. Que bobagem é essa? Larga de ser besta!".

O cruzeiro temático de Maiara e Maraisa zarpou na sexta-feira (29). Além de shows da dupla, o cruzeiro conta com apresentações de Edson & Hudson, Gian & Giovani, Lauana Prado e outros artistas sertanejos e DJs. A viagem chega ao fim na segunda-feira (30).

*A repórter viajou a convite da organização do evento.