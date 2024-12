Fernando admite que pode ter 'pesado a mão' em A Fazenda: 'Fui hipócrita'

Fernando Presto participou do programa Hora do Faro e falou sobre seus conflitos durante a participação em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O ex-peão contou que acreditava poder voltar da roça à qual foi indicado. "Eu achava que poderia ser uma possibilidade ter uma identificação com o público. Eu brincava, tinha um humor ácido. Acreditava que poderia cair por chão essa estratégia deles, de que todo mundo que bate com eles vai cair. Porque o Sacha acredita veementemente que todo mundo que bateu de frente com ele vai ser eliminado."

Fernando admitiu que a postura pode ter sido vista como prepotente. "Pode ter passado [como arrogância], sim. Não foi a minha intenção, mas pode ter passado."

Ele ainda comentou sobre as ameaças as quais se queixou de ter recebido, embora também tenha agido de forma similar contra seus rivais. "Eu acho que tem níveis de ameaça. [É menos grave] Falar que vai fazer um inferno na vida da pessoa ali dentro e abrir um boletim de ocorrência do que falar que vai pegar uma pessoa lá fora. Eu posso ter pesado [a mão], mas eu não iria fazer [o que ameacei fazer]. Fui hipócrita."

