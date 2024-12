Internado com doença rara, filho de Viih Tube fez cateterismo; entenda

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI após ter sido diagnosticado com uma doença rara e grave, e precisou ser submetido a cateterismo.

O que aconteceu

Eliezer atualizou o estado de saúde do filho, que é recém-nascido — Ravi nasceu em 12 de novembro. O ex-bbb não explicou qual doença que seu filho foi diagnosticado, mas contou que o bebê está "com cateter passando pelo coração" e pediu mais empatia dos internautas.

Pelas declarações de Eliezer, Ravi precisou ser submetido a um cateterismo. A prática, considerada invasiva, consiste na introdução de um cateter, que é um tubo flexível, bem fino e longo, na artéria do braço ou da perna, com alcance até o coração.

Cateterismo auxilia na descoberta e no tratamento de doenças cardíacas. No caso de Ravi, os médicos que cuidam dele indicaram que o procedimento foi necessário para avaliar lesões ou malformações congênitas no coração da criança.

Entenda o caso

Ravi segue internado na UTI, mas "está bem", tranquilizou Eliezer. "Ele está melhorando e acho que essa é a melhor notícia que poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para gente e para os médicos. É uma doença rara para um bebê a termo [que não é prematuro]. E grave. Então, até por isso é difícil. Nem consigo explicar aqui. Estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele tá bem, que mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele tá bem e isso é até espanto para os médicos porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", disse ele neste sábado (30) nos stories do Instagram".

O ex-BBB também defendeu ViihTube que, segundo ele, está sendo culpada pelo estado de Ravi. "E para as pessoas que estão vindo no perfil da Viih ou mandando mensagem nas fotos culpando ela sem nem mesmo saber o que aconteceu ou o que ele tem, falando que a culpa dela pela questão do parto... Eu só peço que vocês tenham um pouco de empatia. Quem está pedindo não é o Eliezer, é um pai destruído, que está vendo a sua mulher destruída, que está vendo o seu filho todo furado com cateter passando pelo coração, cheio de negócio, por favor, não estou pedindo para vocês gostarem da gente, só respeitem e parem de julgar. Já está sendo difícil demais lidar com o que a gente tem aqui."

Doença do filho não tem relação com o parto. "A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto. Então, por favor, parem de acusar minha mulher de que ela é culpada. Ela não merece. Chega a ser até, não tenho nem palavras para a maldade que estão fazendo com ela. Vocês não imaginam o que é está aqui. E eu não desejo isso para ninguém."

Ele também disse que decisão de trazer doença de Ravi a público não foi do casal. "Não foi a gente que decidiu trazer isso a público, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar com as pessoas dando diagnóstico, com as pessoas julgando sem saber, enfim. Então, já que tá na internet, só peço que tenham um pouco de empatia com a gente."

E agradeceu às mensagens de carinho. "Tô aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, mensagens, todo amor e carinho. Muito bonito isso tudo e eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer nem em palavras, nem em vídeos, nem em nada. Muito obrigado por todo esse amor com a gente e por nossos filhos."

Eliezer também negou que Ravi teria passado por uma extensa cirurgia. "Algumas coisas que saíram foram distorcidas, como, por exemplo, de que Ravi passou por uma cirurgia de horas. Isso não procede", disse ele em outro story.