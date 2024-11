Via Monte Napoleone, em Milão, é rua do luxo mais cara do mundo; SP cai

A Via Monte Napoleone, tradicional rua que abriga as grandes casas da moda de luxo em Milão, se tornou a rua mais cara do mundo, apontou a edição de 2024 do relatório anual Main Streets Across the World, compilado pelo grupo imobiliário internacional Cushman & Wakefield.

Para chegar a esta conclusão, foi avaliado o custo do metro quadrado anual para que estas grifes mantenham suas lojas de portas abertas no endereço. Em 2023, a coroa era da Quinta Avenida de Nova York.

Mas a pequena rua de 350 metros conseguiu superar não só o charmoso e imponente destino americano, como também a londrina New Bond Street e a parisiense Champs-Élysées, dois ícones da alta moda.

Por que a Via Monte Napoleone se tornou tão cara?

Esta é a primeira vez em 34 anos que uma rua europeia encabeça a lista, o que teria em parte a ver com a valorização crescente do euro em relação ao dólar, segundo a análise do grupo Cushman & Wakefield.

Seu tamanho, no entanto, também acaba reforçando a noção de exclusividade; enquanto a Quinta Avenida é ampla, na via milanesa as marcas precisam disputar cada centímetro quadrado — e não há espaço para muitos nomes.

Só quem realmente importa na Semana de Moda de Milão consegue abrir sua loja: Versace, Gucci, Prada e Bottega Veneta disputam a atenção de fashionistas.

Interior da Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão: Endereço do luxo perde em prestígio e exclusividade para a Via Monte Napoleone Imagem: Flavio Lo Scalzo/Reuters

E, apesar de estar próxima à Galleria Vittorio Emanuele II, que abriga maior variedade de grifes de alto padrão e onde turistas geralmente visitam para posar em frente às lojas tradicionais, Via Monte Napoleone seria o local onde o dinheiro é verdadeiramente gasto por quem tem, apontou uma reportagem do jornal britânico The Guardian.

Endereço mais discreto, ele foi associado à noção de prestígio: no início do ano, o grupo Kering, dono da Gucci, comprou um lote "de primeira" por lá.

A Via Monte Napoleone, decorada para o Natal, em Milão Imagem: Andrei Domanin/Getty Images

Ou seja, o aluguel por lá é caro porque não há muito espaço. E as marcas mais luxuosas brigam pelo endereço — o que aumenta mais ainda o seu valor — porque ele é realmente mais exclusivo e cobiçado até no imaginário da clientela.

O fato de que a cidade vende produtos de luxo sem impostos para quem é de fora da União Europeia também tem atraído os grandes compradores, o que fez o metro quadrado de Milão — que só recebe 8,5 milhões de turistas anuais — superar o parisiense, com seus 50 milhões de turistas.

São Paulo em queda

Enquanto a Calle Florida, famosa rua do luxo de Buenos Aires se manteve na mesma posição do ano passado (49ª), a paulistana Oscar Freire — famosa por suas grandes grifes — perdeu duas colocações. Em 2023, o endereço nos Jardins ocupava o 38º lugar no ranking das ruas do luxo mais caras do mundo, mas em 2024 ela acabou na 40ª posição.

Conheça o top 10:

1ª: Via Monte Napoleone

Onde? Milão, na Itália

Quanto custa? 20.000 euros por metro quadrado ao ano.

2ª: Quinta Avenida (entre as ruas 49 e 60)

Onde? Nova York, nos EUA

Quanto custa? 19.537 euros por metro quadrado ao ano.

A loja de luxo Saks Fifth Avenue, na Quinta Avenida, em Nova York Imagem: MIKE SEGAR/REUTERS

3ª: New Bond Street

Onde? Londres, no Reino Unido

Quanto custa? 17.210 euros por metro quadrado ao ano.

4ª: Tsim Sha Tsui

Onde? Hong Kong, na China

Quanto custa? 15.697 euros por metro quadrado ao ano.

5ª: Avenue des Champs-Élysées

Onde? Paris, na França

Quanto custa? 12.519 euros por metro quadrado ao ano.

Turistas em fila para entrar na megastore Louis Vuitton, na Champs-Elysées, em Paris Imagem: Jacques Brinon - 25.mai.2001/AP

6ª: Ginza

Onde? Tóquio, no Japão

Quanto custa? 11.582 euros por metro quadrado ao ano.

7ª: Bahnhofstrasse

Onde? Zurique, na Suíça

Quanto custa? 9.585 euros por metro quadrado ao ano.

8ª: Pitt Street Mall

Onde? Sydney, na Austrália

Quanto custa? 7.832 euros por metro quadrado ao ano.

9ª: Myeongdong

Onde? Seul, na Coreia do Sul

Quanto custa? 6.719 euros por metro quadrado ao ano.

Kohlmarkt Street, em Viena, na Áustria Imagem: mikeinlondon/Getty Images

10ª: Kohlmarkt

Onde? Viena, na Áustria

Quanto custa? 5.400 euros por metro quadrado ao ano.