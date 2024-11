NewJeans avisa que está fora da gravadora, JAY B e V lançam música

Mais uma sexta-feira, e com ela o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

O terceiro e último dia do MAMA 2024 foi repleto de performances icônicas, começando com G-Dragon, que fez um comeback inesquecível e levou Taeyang e Daesung ao palco para debutar música nova e cantar clássicos do Big Bang. A performance já passou de 21 milhões de visualizações!

Quem também brilhou no MAMA 2024 foram as queridas do aespa. Elas levaram para casa uma série de prêmios, entre eles melhor grupo feminino e daesang de música do ano! Confira a performance delas:

Grandes vencedores da noite com dois daesangs, o Seventeen levou artista do ano e álbum do ano no MAMA 2024. E ainda fez uma performance incrível:

Quem também se apresentou na premiação, com direito a vários hits e a rap da Soyeon citando a Soojin (de forma duvidosa, mas citou), foram as (G)I-DLE. Veja aqui:

O ZB1, além de levar prêmio para casa, também fez uma performance marcante na premiação. Confira:

Rosé divulgou a tracklist de seu disco de debut, "rosie", que sai dia 6 de dezembro. São 12 músicas!

"Home sweet home", single do G-Dragon com Taeyang e Daesung, é o hit do momento na Coreia. A música alcançou o RAK (topo de todas plataformas de música sul-coreanas) diversas vezes. Hit mesmo.

Irene do Red Velvet finalmente lançou seu disco solo. Só levou uma década para a SM dar essa oportunidade para a cantora, mas finalmente veio aí! Confira o MV de "Like a flower":

Os P1Harmony lançaram oficialmente seus bonequinhos: os P1Kids. E eles são muito fofos!

NewJeans fez uma coletiva de última hora, com todas as integrantes anunciando que estão saindo da ador, subsidiária da Hybe. A empresa soltou um comunicado dizendo que não sabia de nada e que elas ainda têm um contrato a cumprir. Complicado.

A rede Cinépolis vai trazer para os cinemas brasileiros o show "NCT Dream Mystery Lab: Dreamscape", entre os dias 11 e 14 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

'NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas'



The film captures the diverse setlist and includes behind-the-scenes footage of the members preparing for the concert, along with interviews, building excitement and anticipation.#?? #HAECHAN pic.twitter.com/dsRniqXTUd -- ? (@sunhaefs) November 20, 2024

JAY B (GOT7) retornou com um disco solo, "Road runner", e um MV excelente. Veja "Crash" aqui:

V (Tae do BTS) lançou na última madrugada o single "Winter ahead", em parceria com Park Hyoshin. Cinematografia pura! Confira:

Essa semana foi marcada pelas vendas de ingressos do Stray Kids, que farão 3 apresentações no Brasil entre os dias 1 e 6 de abril de 2025. Leia aqui todas as informações sobre o evento.