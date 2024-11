Juninho sobre volta da roça de A Fazenda 16: 'Foi chocante pra mim'

Juninho, que sobreviveu à décima roça de A Fazenda 16 (Record), disse ter ficado surpreso com o resultado.

O que aconteceu

Em conversa com Vanessa na manhã de sexta-feira (29), Juninho disse que não esperava o resultado da berlinda. "Foi tão chocante pra mim. Eu fiquei: o quê?".

Juninho foi o último salvo da roça, que eliminou Fernando. "Dei um abraço no Presto querendo voltar. Não sei se eu falei 'Obrigado Brasil'"

O cantor confessou a amiga que imaginou que seria eliminado. "Sabe quando você acha que você já deu, que ninguém mais ta importando com você?."

Juninho citou ainda que Vanessa e Fernando comentaram que ele deveria ter se posicionado mais incisivamente em tretas e isso o deixou pensativo. Ele disputou a roça com Luana e Fernando.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 17363 votos 0,20% Albert Bressan 0,09% Flor Fernandez 0,07% Flora Cruz 1,54% Gui Vieira 3,67% Gilsão 1,08% Juninho Bill 1,12% Luana Targino 23,59% Sacha Bali 46,51% Sidney Sampaio 16,92% Vanessa Carvalho 5,20% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17363 votos

