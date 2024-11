Gilsão faz simpatia contra peões do G4: 'Vão pro diabo que te carreguem'

Nesta sexta (29), Flora deu a ideia para que Gilsão fizesse uma simpatia contra a eliminação dos peões do G4, em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, conversando com Sidney e Gilsão, Flora deu a ideia para o personal trainer, que depois colocou panos de prato dentro do forno citando os nomes de Sacha, Yuri, Gui e Luana. O nome de Sacha Bali foi mencionado várias vezes.

Rindo, Flora disse. "Vai falando o nome deles."

Gilsão respondeu. "Vão pro diabo que te carreguem. Se não der certo, a culpa é sua, Flora."

Os três peões, então, começaram a rir.

Depois, Gilsão ficou abrindo e fechando o forno, retirando e colocando os panos de prato.

Sacha, o que você faz aqui, menino? Tchau, 'fi' da mãe. Tomara que tenha dado certo, em nome de Jesus. Oh, Luana, volta. Sai daqui, chata para caralh*, tomar no c*.

