Fernando choca com plaquinha para Sacha e diz: 'Não divido mesa com ele'

Fernando foi o eliminado da semana em A Fazenda (16). Ele participou, nesta sexta-feira (29), do programa Hora do Faro para distribuir as tradicionais plaquinhas aos participantes do reality, e tudo foi acompanhado por Chico Barney. Os detalhes, ele contou no Central Splash de hoje.

Um dos destaques da entrevista de Fernando ao apresentador Rodrigo Faro foi a forma como ele avaliou sua própria participação no programa. Chico contou que ele teve uma visão "leve" de si mesmo.

Na visão que o Fernando tem a respeito de si, ele teve uma participação leve, divertida e bem-humorada. A sensação que tive é que o Fernando se considera um cara mal interpretado pelo público. As poucas vezes que ele concorda que saiu do prumo é culpa do Sacha.

Chico Barney

Para Sacha, inclusive, ele teve uma atitude ousada na escolha das plaquinhas. Fernando decidiu não dar nenhuma palavra para o participante, que é considerado um dos favoritos ao prêmio e com quem teve diversos embates. Chico avalia que, diferentemente de como fez durante sua passagem no reality, Fernando quis parar de falar do ator. "É assim que ele tenta reverter o que ele não fez o programa inteiro."

Quando o Sacha vir isso lá dentro, ele não vai entender nada, vai dar um nó na cabeça

Dieguinho

Ele disse uma coisa sobre o Sacha que me arrepiou. Ele falou assim: 'tem pessoas que eu não quero que passem fome, mas que jamais sentarão na minha mesa'. E ele fala que, da Fazenda toda, a única pessoa que não sentaria na mesa de Fernando seria o Sacha

Chico Barney

Para Gui, ele escolheu plaquinhas, na visão de Chico, tranquilas. "Ele continua vendo o Gui como uma pessoa justa e bom caráter, porém que foi desviado de sua rota com as amizades que construiu dentro do jogo." As placas foram: "acamado", "manipulável", "justo" e "bom-caráter".

Yuri recebeu diversas críticas nas plaquinhas de Fernando. Ele escolheu: "vitimista", "desequilibrado", "violento", "insuportável" e "vtzeiro". Eles protagonizaram diversos embates no programa.

O Fernando mais uma vez incorre em uma série de hipocrisia. Como ele é capaz de colocar uma placa de violento no Yuri e não se olhar no espelho? O que o próprio Fernando foi na temporada inteira violento.

Dieguinho

Já para Flor, as plaquinhas foram de elogios. Chico, inclusive, avalia que ele foi enganado pela participante. As placas foram: "amiga", "mãezona", "carinhosa", "sincericida", "palestrinha", "fofoqueira" e "leva-e-traz".

Ele foi enganado pela Flor. Aqui fora todos temos a noção de que ela é falsa, sabonete, leva-e-trás, oportunista, espertalhona (...) A impressão é que o Fernando caiu como um patinho no golpe da Flor.

Chico Barney

Por último, ele deu placas também para Vanessa e Luana. A primeira recebeu apenas elogios ("engraçada" e "alegre"), enquanto a segunda foi bombardeada com "vitimista", "desonesta", "falsa", "agressiva" e "traidora".

