A Fazenda 16: Fernando, Juninho e Luana pedem votos para ficar na 10ª roça

Disputando a décima roça de A Fazenda 16 (Record), Fernando, Juninho e Luana pediram para que o público vote para que eles fiquem no programa. O menos votado será eliminado na quinta-feira (28).

Confira as defesas dos roceiros:

Fernando. "Primeiramente, queria agradecer ao Brasil para estar aqui. Até setembro, estava trabalhando num restaurante, ganhando menos de 2 mil e 500 por mês. Eu sou reativo. Mas eu grito para defender meu sonho, para me defender. Já fui humilhado e tive que aprender a brigar. Nem sempre calado e sendo só bom a gente consegue se defender e se fazer ouvido."

Juninho. "Pra quem me conhece desde pequeno, não sei se estão gostando. Pra quem me conhece agora e chegou mais cedo no mundo, espero que estejam gostando. Peço seu voto pela minha permanência, porque é um sonho que quero realizar. Quero fazer vários projetos, tenho a aposentadoria da minha família inteira."

Luana. "Mais uma vez, estou aqui na Roça e preciso muito da ajuda de vocês. Estou tentando fazer um jogo limpo e respeitoso para não humilhar ninguém, apesar de várias pessoas terem me humilhado. Também não quero acabar com a vida de ninguém lá fora. São só eu e meus 3 aliados e está sendo assim. Quero muito ir até a final com meus 4 amigos e vamos mostrar para todo mundo que humilhou a gente nossa capacidade. Todas mulheres merecem essa oportunidade, independente te de biquíni ou de qualquer coisa."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na décima roça? Resultado parcial Total de 132961 votos 13,81% Fernando 25,41% Juninho 60,78% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 132961 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso