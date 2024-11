Fernando detona Luana em desabafo com Flora: 'Pagando de doida'

Durante os tratos dos animais na manhã desta quinta-feira (28), Fernando ajudou Flora a cuidar das mini cabras enquanto criticava as atitudes da rival de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Flora: "Faz, faz, faz e depois se faz de vítima."

Fernando imita Luana: "'Ai, olha, eu taco cadeira nos outros. Olha o que ele tá fazendo comigo, todo mundo aqui já gritou comigo'. Mas quem foi que ela não ofendeu aqui dentro?"

Flora: "Mas tem gente que não gritou com ela. Eu nunca gritei com ela, Sidney nunca gritou com ela. Ela disse no ao vivo que Sidney gritou com ela. Quando, Fernando?"

Fernando: "Se todo mundo gritou com ela aqui dentro, é porque ela já chamou todo mundo de trouxa. Todo mundo tem motivo pra ter gritado com ela. Ela já tomou punição de propósito, então ela tá pagando de doida."

Fernando: "E ela mente ainda, distorce as coisas! Ela jogou o móvel no negócio do leite condensado e tava com a bunda toda suja de leite condensado. Ela jogou o móvel sendo culpada! Pra piorar a situação dela. Se vitimizando, dizendo 'não fui eu, você tá sendo injusto comigo, você é uma pessoa horrorosa, olha o que você tá fazendo comigo', e ela era culpada.

Flora: "Quando na verdade ela que pegou as latas."

Fernando: "E ela tacou um alvo, me ameaçou. Esse negócio de 'eu te ameacei de te processar lá fora'. Você acha que colou essa desculpa? Nunca vi isso! 'Você vai ver o que vai acontecer lá fora', passa 1 minuto, 'vou te processar'. Se pro Brasil mentir assim funciona, pra mim não funciona.

Fernando: "Ela me ameaçou sim! Ela tava falando ou da minha integridade física ou da minha vida. O golpe tá aí, cai quem quer. Desse tipo de gente quero distância. Como uma pessoa fala que sofreu tanto bullying, tanta opressão na vida, faz esse tipo de coisa? Tem alguma coisa muito errada nessa história."

Flora: "Cara, eu acho assim, de verdade que ela não é uma pessoa ruim."

Fernando: "Ah, eu acho sim. Depois das coisas que ela falou pra mim, eu não vejo bondade nela não. Eu sou cínico com ela, porque ser cínico aqui dentro é modo de sobrevivência. Tenha seus inimigos por perto, mais perto do que seus amigos. 'Bom dia, boa tarde, nossa que bom que gostou do doce'. (...) "A única coisa que eu falo pra ela é, 'fica na sua, que eu fico na minha'. A minha coisa com a Luana é assim, você sabe que deve muito mais comigo do que com os outros aqui dentro. E ela sabe disso, que a pessoa que ela mais deve aqui dentro sou eu. Quem ela tá com o rabo mais sujo aqui dentro sou eu."

Flora: "Mas não acho que ela é uma pessoa ruim. Acho que aqui dentro ela se perdeu muito, cara."

