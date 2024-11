Maria Gadú se explica sobre amizade com Dolabella após desabafo de Piovani

Maria Gadú foi questionada sobre a amizade com Dado Dolabella após Luana Piovani relatar que não recebeu apoio de outras mulheres quando denunciou violência sofrida do ator, em 2008.

O que aconteceu

Após ser cobrada nas redes sociais, Gadú revelou que não é mais amiga do ator e afirmou repudiar violência contra a mulher. "Gente, parem de loucura. Não sou amigo de Dado Dolabella, repudio tudo o que fez, tenho pavor. Não nos falamos há mais de uma década, justamente isso. Que loucura", declarou a cantora nos stories de seu perfil no Instagram.

Maria Gadú foi questionada sobre a suposta amizade com Dado após entrevista de Piovani no programa Sem Censura, da TV Brasil. A atriz relembrou a violência sofrido e o ato de denunciar Dolabella.

Na ocasião, Piovani afirmou que sua "maior dor" não foi a agressão do ator, mas aquilo que a "sociedade fez" com ela. "Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou. E eu não falo só a pessoas da rua, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal. Eu não tive suporte de absolutamente ninguém", relatou.

Luana Piovani registrou boletim de ocorrência por violência contra Dado em 2008. O ator foi condenado pela Justiça em 2014 e cumpriu pena de dois anos e nove meses em regime aberto.