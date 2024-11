Sidney detona G4: 'Não reconhecem nada que fazem de errado'

Repercutindo a formação da décima roça de A Fazenda 16 (Record), Sidney voltou a reclamar do G4.

O que aconteceu

No quarto, em conversa com aliados, ele criticou a forma do grupo se manifestar. "Nunca no discurso deles eles assumem esse ponto de vista. Santo não tem ninguém aqui dentro, mas eles não reconhecem nada que fazem de errado!"

Albert concordou."Só queria que saísse um dos dois pra abrir uma avenida pra gente transitar."

Fernando se mostrou confiante. "Eu não vou sair, mas se eu sair, eles vão ficar insuportáveis. Eu preciso ficar pra botar um freio neles."

Vanessa criticou. "Eles tão se achando demais."

Sidney voltou a reclamar. "Nossa, cara, eles se acham muito. De verdade."

