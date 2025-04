'Tive muito medo de fazer essa denúncia', diz ex após Davi se tornar réu

Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito, se manifestou após o vencedor do BBB 24 se tornar réu por violência psicológica.

Eu tive muito medo de fazer essa denúncia, mas não importa quem está do outro lado. A violência psicológica é normalizada e não deve ser assim. Tamires Assis

O que aconteceu

Tamires "reafirmou seu apoio e força" às mulheres que sofrem violências. "Denunciem, Tenham coragem de lutar pela vida de vocês, porque assim vocês vão romper um ciclo de violência que pode se agravar e, quem sabe no futuro, se tornar um feminicídio, se tornar o fim da sua vida. Tenha coragem de lutar por você", disse.

A musa do Boi Garantido disse que ainda sente "dor no coração" ao falar do caso. "Hoje eu consigo falar de forma tranquila sobre esse assunto. Dói muito meu coração, eu não gosto de lembrar, mas é muito importante, muito necessário a gente se apoiar, se escolher, lutar pela nossa vida, se proteger e acreditar na justiça, principalmente na justiça de Deus. Eu sei que ela não falha."

Davi se tornou réu após ameaçar Tamires com uma arma

Segundo Tamires, Davi exibiu uma arma de fogo durante uma videochamada em julho de 2024 e a ameaçou. Ela conseguiu registrar um print do momento em que o campeão do reality show aponta a arma para ela.

Em agosto de 2024, a polícia civil do Amazonas pediu a prisão de Davi à Justiça do estado por ter, segundo as investigações, cometido crime de violência doméstica contra a ex-namorada. Oito meses depois, a Justiça ainda não decidiu se aceita ou não o pedido de prisão

Os investigadores concluíram que o suspeito incitou os fãs a atacar a modelo nas redes sociais após a Justiça conceder medidas protetivas a ela. Modelo diz que situação prejudicou sua saúde mental.

Os dois se conheceram no Festival Folclórico de Parintins e engataram um breve romance de um mês. O ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que enxergava um futuro com a modelo.

Splash tenta contato com a assessoria de Davi Brito. Também tenta contato com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Texto será atualizado se houver retorno.