Albert expõe estratégia contra Sacha: 'Tô tirando a audiência dele'

Em conversa com Flor na piscina da sede de A Fazenda 16 (Record), Albert falou sobre seus embates com Sacha na formação da décima roça.

O que aconteceu

Albert disse que está tentando pegar audiência do peão. "Quando tem embate que eles deixam, é porque tá dando audiência. Eu tô tirando a audiência dele."

Flor lembrou o momento em que Galisteu pediu que Albert deixasse Sacha finalizar. "Quando ela falou, 'deixa ele falar', você ficou firme.

Albert continuou. "Já vou pra cima."

Flor comentou a atitude do amigo. "Tem que ser, não pode amedrontar."

