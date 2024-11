Virginia explica afastamento de Camila Loures; entenda

Virginia Fonseca, 25, confirmou que se afastou de Camila Loures, 29. As duas eram amigas e apresentavam juntas o podcast Podcats.

O que aconteceu

Lucas Guedes puxou o assunto no quadro Se Beber Não Fale, do Sabadou com Virginia (SBT). O influenciador e apresentador mencionou que as amigas estariam afastadas.

Logo depois, Virginia citou Camila entre as pessoas de quem ela sente falta, e explicou o afastamento. "A gente se afastou por coisas da vida. A vida dela está uma e a minha outra".

Ela não descarta a possibilidade de novamente estreitar laços com a influenciadora. "Gosto muito dela e quem sabe, um dia, a gente reaproxime. Eu não quero que a gente se reaproxime sendo algo combinado, eu quero que aconteça naturalmente, sabe. Se for para acontecer, vai acontecer da gente se reaproximar e voltar a amizade".