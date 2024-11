'Foi uma catástrofe': como terminou único casamento de Ayrton Senna?

Xuxa e Adriane Galisteu tiveram relacionamentos com Ayrton Senna e estão entre as pessoas retratadas na série "Senna" (Netflix). Porém, antes mesmo de se destacar na Fórmula 1, o piloto foi casado com Lilian Vasconcellos, uma "paixão da infância".

O casamento de Ayrton Senna

Série mostra casamento de Ayrton Senna realizado em 1981. Interpretado por Gabriel Leone, piloto oficializou união com Lilian (Alice Wegmann) antes de disputar a Fórmula Ford na Europa —foi a primeira temporada de Senna fora do Brasil. O casal morou por oito meses no Reino Unido.

Chega um momento em que ela não quer mais viver essa vida no frio, comendo aquela comida, estando com aquelas pessoas. Não é a casa dela, e isso faz eles optarem pela separação de forma conjunta.

Alice Wegmann, em conversa exclusiva para Splash

Relação entre Lilian e Ayrtor surpreenderá público, diz a atriz. "Série vai retratar de forma interessante, mostrando justamente a insatisfação dela, de não querer só ocupar um espaço. Ela também quer realizar seus desejos e sonhos". Produção mostra Lilian descontente com vida no exterior e Ayrton focado somente em vencer corridas.

Lilian (Alice Wegmann) em "Senna" Imagem: Alexandre Schneider/Netflix

Lilian Vasconcellos já afirmou que separação foi "traumática". Casal retornou ao Brasil e alugou apartamento após a temporada na Fórmula Ford. Ayrton passou a trabalhar com o pai, desistindo temporariamente da carreira de piloto na Europa.

Ele olhou para mim, para a janela e falou: 'Lilian, eu não vou aguentar. Eu não quero isso para mim, preciso correr'. Aí, outro choro, outra decepção, porque ali eu pensei que não iria brincar de casinha.

Lilian de Vasconcelos, em entrevista ao G1, em 2010

"Senna" mostra Lilian questionando Senna após ele afirmar que ainda se considerava um piloto. "Não vou voltar para a Inglaterra", diz a personagem interpretada por Alice Wegmann, no primeiro episódio. No capítulo seguinte, piloto recebe documentação do divórcio em caixa enviada por familiares.

Lilian não queria a separação e descreve o impacto que isso teve em sua vida. "Foi uma catástrofe para mim. Voltei para a casa dos meus pais, e depois de algum tempo, ele me ligou da Inglaterra falando que achava que eu era uma pessoa que não devia ficar presa a ele dessa forma, e que ele tinha de tocar a carreira, se dedicar muito para chegar na Fórmula 1. Concordei prontamente. Desligamos, e eu tive uma depressão muito grande por um ano. Não tinha vontade de pôr roupa, não tinha vontade de nada. Porque o objetivo dele, ele ia seguir. O meu foi interrompido de uma forma que não escolhi."

Ayrton Senna acompanhado de Lilian Vasconcellos na Inglaterra, em 1981 Imagem: Ketih Sutton/Divulgação/Arquivo Folhapress

Fui moldada para casar e ter filhos. Colocava minhas forças no amor, no casamento, no lar. [...] Foi muito grande minha frustração quando não deu certo com Ayrton.

Lilian de Vasconcelos

Separação aconteceu em 1983. "Divórcio é uma coisa que a gente via pouco no passado. Foi um ato muito corajoso da parte de ambos. Entenderam o que era melhor para cada um e resolveram a melhor forma possível", afirma Alice Wegmann.

Seis episódios de "Senna" estarão disponíveis na Netflix na próxima sexta-feira (29). Produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.