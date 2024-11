Virginia rebate críticas sobre look em festa da filha de seu motorista

O visual escolhido por Virginia para a festa de debutante da filha de seu motorista, Saraiva, foi criticado por alguns usuários.

O que aconteceu

Depois de um dia cheio, Virginia foi para a festa de 15 anos de Julia, filha de seu funcionário. A influencer optou usar uma camisa lisa de sua marca e uma calça jeans na festa, visual que ela usou no trabalho durante o dia. Ao sair do evento, ela compartilhou dois comentários que recebeu de seguidores.

"Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no 'aniver' dela!", dizia o primeiro. Já o segundo disparava uma crítica sobre o visual simples na festa de luxo: "Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?".

"Existem dois tipos de pessoa no mundo", escreveu Virginia na publicação. "Ps. Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem como existe gente mal amada e sem noção".

A influencer compartilhou o seu dia repleto de compromissos em seus stories. Ela trabalhou na campanha de Black Friday de sua marca em São Paulo, esteve com suas filhas, Maria Flor e Maria Alice e viajou com as pequenas para Goiânia, a tempo de ir à festa.

Ao chegar na celebração, Virginia ainda tirou várias fotos com os convidados e elogiou o motorista. "Sei o quanto o Saraivinha faz pela família dele e o quanto ele esta feliz e empolgado com os 15 anos da filha! É um prazer fazer parte desse momento. Que Deus abençoe sempre!"

Virginia comparece em aniversário de fiha do motorista Imagem: Reprodução/Instagram @virginia