Quem é o nepo baby vocalista do Toto? Banda do sucesso 'Africa' toca em SP

Colaboração para Toca, no Rio

A noite deste domingo (24), em São Paulo, terá show de uma banda americana que conta com um nepo baby como vocalista. O grupo veterano Toto, conhecido pelos hits "Africa" e "Rosana", traz no vocal Joseph Williams, que é filho do autor de trilhas clássicas de filmes como "Tubarão", "Star Wars" e "A Lista de Schindler", todas vencedoras de Oscar.

Quem é

O vocalista do Toto, Joseph Williams, 64, é filho de ninguém menos que John Williams, que talvez seja o compositor de trilhas-sonoras mais famoso do mundo. Sua mãe era também do showbiz, a atriz Barbara Ruick (1932-1974), que morreu cedo, após sofrer um aneurisma.

John Williams já ganhou cinco estatuetas do Oscar. Ele foi premiado pelas trilhas-sonoras de "Um Violinista no Telhado" (1972), "Tubarão" (1975), "Star Wars - Episódio IV: Uma Nova Esperança" (1977), "E.T.: O Extraterrestre" (1982) e "A Lista de Schindler" (1993).

O maestro e compositor foi indicado um total de 54 vezes ao maior prêmio do cinema dos EUA; apenas Walt Disney teve mais indicações que ele! No Oscar 2024, ele concorreu com a trilha de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", categoria vencida por "Oppenheimer".

O maestro e compositor John Williams, criador de trilhas de clássicas do cinema, como as de 'Tubarão', 'Star Wars', 'ET' e 'Jurassic Park', entre outras Imagem: Shannon Finney/Getty Images

Aos 92 anos, John Williams é também a pessoa mais velha a receber uma indicação ao Oscar. A última vez que ele ganhou uma estatueta foi há 30 anos, por "A Lista de Schindler".

Já o vocalista Joseph Williams, seu filho, não é da formação original do Toto. Ele entrou na banda na segunda metade do anos 1980, portanto os hits "Africa" e "Rosana" não contaram com a sua voz nos discos.

Joseph Williams, vocalista do Toto, é filho do compositor de trilhas-sonoras John Williams Imagem: Mariano Regidor/Redferns e Shannon Finney/Getty Images

Joseph também também é autor de trilhas-sonoras de filmes e séries. É dele a música incidental de "Roswell", por exemplo.

O atual vocalista do Toto escreveu também as letras originais em inglês para as músicas "Lapti Nek" e "Ewok Celebration", de "O Retorno de Jedi" (1983). Porém ambas as faixas foram substituídas por novas composições na edição especial de 1997.

O Toto se apresenta neste domingo (24), no Espaço Unimed. A banda toca no Rio na terça (26), na Arena Jockey.

Em tempo: nepo baby é um termo que se refere a pessoas que alcançam sucesso profissional por conta do status e das conexões de seus familiares. A expressão é uma abreviação de "nepotism baby", que em português significa "bebê do nepotismo".

Toto

São Paulo

Quando: domingo (24), às 19h

Onde: Espaço Unimed

Quanto: a partir de R$ 340

Ingressos à venda pelo site da Eventim.

Rio de Janeiro

Quando: terça (26), às 19h

Onde: Arena Jockey

Quanto: a partir de 195

Ingressos à venda pelo site da Eventim.