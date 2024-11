A segunda edição do Mainstreet Festival começou neste sábado (23), na Apoteose, no Rio. Com shows de grandes nomes do rap e do trap nacionais, o evento segue neste domingo, a partir das 14h. Veja abaixo fotos de quem passou pelo Sambódromo para ver de pertinho Orochi, Poze do Rodo, Cabelinho, Duquesa, Veigh, Oruam, Bin e Rennan da Penha.

Sophie Charlotte e Xamã

Sophie Charlotte e Xamã prestigiam o primeiro dia do Mainstreet Festival, na Apoteose, no Rio Imagem: Romulo Guimaraes/CS Eventos

Nego do Borel

O funkeiro Nego do Borel circulou na área VIP do Mainstreet Festival, no sábado (23), no Rio Imagem: Romulo Guimaraes/CS Eventos

Flávia Saraiva

A ginasta Flavinha Saraiva aproveita a noite de sábado (23) para curtir na Apoteose, no Rio, o Mainstreet Festival Imagem: Romulo Guimaraes/CS Eventos

MC Rebecca

MC Rebecca esteve no Mainstreet Festival, no Rio, na noite de sábado (23) Imagem: Romulo Guimaraes/CS Eventos

Babu Santana

O ator Babu Santana curte o Mainstreet Festival, no sábado (23), no Rio Imagem: Romulo Guimaraes/CS Eventos

Vitória Garrido e Valentina Bandeira

Vitória Garrido e Valentina Bandeira no Mainstreet Festival Imagem: Romulo Guimarães/CS Eventos

Valéria Barcellos

A cantora Valéria Barcellos aproveita o Mainstreet Festival Imagem: Romulo Guimarães/CS Eventos

Ronald Sotto

O ator Ronald Sotto chega ao Mainstreet Festival Imagem: Romulo Guimarães/CS Eventos

Ella Fernandes

A cantora Ella Fernandes no Mainstreet Festival Imagem: Romulo Guimarães/CS Eventos

Giovana Alparone