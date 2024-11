Homem tenta recuperar HD que jogou no lixo com R$ 4 bilhões em bitcoins

Desde 2013, James Howells, um britânico de Newport, no País de Gales, vem travando uma batalha judicial para tentar recuperar um disco rígido (HD) com dados de cerca de 8.000 bitcoins, hoje avaliados em mais de R$ 4 bilhões.

O que aconteceu

Howells acumulou bitcoins e armazenou chaves de acesso em HD. A história de James Howells, engenheiro de TI, com as criptomoedas começou em 2009, através de fóruns na internet. Com o tempo, ele conseguiu acumular cerca de 8.000 bitcoins. Ele armazenou as chaves privadas de acesso em um pequeno HD de 6 cm, que guardou em uma gaveta de seu escritório.

Britânico jogou sem querer HD no lixo. Em 2013, durante uma limpeza em casa, Howells se deparou com dois discos rígidos de tamanho semelhante. Sem verificar qual era qual, ele descartou o mais valioso em um saco de lixo. A confusão foi agravada pelo fato de sua parceira, que não sabia da importância do dispositivo, ter levado o lixo para um aterro sanitário, o que resultou no desaparecimento do HD.

Ele pede escavações no aterro da cidade para achar o disco rígido. O engenheiro de TI recorreu ao Tribunal Superior de Cardiff, no Reino Unido, e uma audiência foi marcada para o próximo dia 3 de dezembro. Ele espera conseguir permissão para realizar escavações no aterro da cidade, onde acredita que o HD está enterrado.

Conselho Municipal de Newport se recusou a permitir a busca diversas vezes, alegando preocupações ambientais. "As propostas do Sr. Howells representam um risco ecológico significativo, o que não podemos aceitar e, de fato, somos impedidos de sequer considerar devido aos termos de nossa licença", disse um porta-voz do conselho à BBC.

Howells pretende doar parte do dinheiro, caso consiga recuperar dados. Para o britânico, essa recusa tem sido uma grande frustração, já que ele promete doar 10% de sua futura fortuna à comunidade local caso, consiga recuperar os dados, conforme publicação do site britânico Wales Online. "Se o conselho tivesse nos ajudado, Newport poderia ser o novo Dubai ou Las Vegas do Reino Unido", afirmou ao site.

A escavação do aterro levaria de 18 a 36 meses, seguida por um ano de trabalho de reconstrução dos dados. O aterro sanitário em questão armazena mais de 1,4 milhão de toneladas de resíduos, mas Howells afirmou ter restringido a localização do disco rígido a uma área de aproximadamente 100 mil toneladas.

Equipe diz que há grande chance de os dados serem restaurados. Howells acredita que o material ainda pode ser recuperado e, segundo sua equipe, há 80% de chance de que os dados possam ser restaurados, caso a escavação seja autorizada. "Uma das coisas que gostaríamos de fazer no aterro, depois de limpar e recuperar a terra, é instalar uma planta de geração de energia, talvez com turbinas eólicas. Além disso, queremos criar uma instalação de mineração de criptomoeda para a comunidade, que utilizaria essa eletricidade limpa para gerar bitcoin para o povo de Newport", afirmou para a BBC.