Em único filme internacional, Fernanda Torres atuou com 'Hannibal'

Cotada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres, 59, já se aventurou no mercado estrangeiro antes, estrelando um filme ao lado de Anthony Hopkins, 86.

Vencedor de duas estatuetas de melhor ator, o Hannibal de "Silêncio dos Inocentes" protagonizou a obra britânica "A Guerra de Um Homem", única produção internacional no currículo de Torres.

Com o título original "One Man's War" o filme de 1991 foi feito para a televisão inglesa e se passa na ditadura do Paraguai. Ele é baseado na história do médico Joel Filártiga, interpretado por Hopkins, que lutou contra o autoritarismo e buscou justiça pela morte do filho Joelito, torturado e morto pelo regime de Alfredo Stroessner nos anos 1970.

Torres, então com 26 anos, deu vida à Dolly, filha do médico. Já a esposa dele foi interpretada pela atriz Norma Aleandro, um ícone do cinema argentino.

Fernanda Torres e Anthony Hopkins em cena de "A Guerra de um Homem" Imagem: Reprodução/Youtube

Apesar do elenco estrelado, "A Guerra de um Homem" foi o último filme dirigido por Toledo. Sua filmografia como diretor conta com apenas três produções, uma delas, o aclamado "Vera", de 1986.

O próprio Joel Filártiga, que morreu em 2019, deixou claro que teve "sentimentos conflitantes" sobre a produção. "(O filme) é um pouco fraco, acho que deveria ser mais político. A realidade que nós vivemos foi muito mais intensa, mas um filme é muito curto para mostrar tantas coisas, deveria ter sido uma série", opinou ele ao New York Times, na época do lançamento.