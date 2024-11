Vanessa cita vergonha após flerte em festa de A Fazenda: 'Cachaça humilha'

Vanessa Carvalho admitiu constrangimento após a festa de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A mineira, que ganhou um selinho de Sidney e chegou a convidá-lo para sua cama, se mostrou envergonhada. Ela desabafou rapidamente após esbarrar com Flor Fernandez enquanto descia para realizar o trato das aves.

Flor: "Oi, Nêssa. Bom dia! Tá morta?".

Vanessa: "Eu tô. A cachaça, quando não mata, ela humilha".

Flor: "Ah, mas você nem ficou de fogo assim ontem".

Vanessa: "Fiquei não?".

Flor: "Não, ficou de boa".

Vanessa: "A impressão que eu tenho é a de que eu aprontei todas".

Flor: "Não, não fez nada de mais. Brincamos, foi gostoso. Foi bem leve a festa. Todo mundo se divertiu e você não aprontou nada".

Vanessa: "Então tá bom. Ai, que vergonha...".

A mineira desceu para o galinheiro, onde continuou desabafando com as aves. "Gente do céu, que vergonha. Eu sentei no colo do menino, como é que pode? Não tem cabimento. Junta cachaça com carência, dá merd*!".

