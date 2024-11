Tatá Werneck recebe marido na TV e se emociona: 'Você não abriu mão de mim'

No programa que encerra a 8ª temporada de "Lady Night" (Multishow), Tatá Werneck recebeu o marido, Rafa Vitti, como entrevistado da noite.

O que aconteceu

A humorista comentou que o casal não fez votos durante o casamento e que poderiam fazê-lo no quadro "Refazendo os votos". Entre piadas, a dupla declarou o que amava no outro. A apresentadora começou retomando um período difícil durante a pandemia:

Queria te agradecer, porque quando eu estava em pânico, estava tendo muito pânico com tudo, você ficou do meu lado, não abriu mão de mim.

Rafa elogiou o altruísmo da amada: "Você é uma pessoa muito altruísta. Você pensa nos outros, você é generosa e você é muito especial, a pessoa mais especial que eu conheço".

Com a fala, Tatá não perdeu a oportunidade de colocar Rafa na berlinda. "Mais que a Clara?", questionou falando sobre a filha do casal, Clara Maria, de 5 anos.

"Estou brincando, Clara é o amor das nossas vidas", completou a humorista.

"Eu amo vocês duas, vocês são minha família", respondeu o ator. Ele aproveitou para zoar a amada: "Embora não saiba trocar o HDMI 1 para o HDMI 2, ligar uma TV, uma senha de Wi-Fi. A sua inteligência é hiper específica para o que você faz, acho isso genial. Porque coisas básicas... Tipo fazer uma tapioca."

"Isso é muito difícil para a minha idade, Rafa. Na minha época não tinha computador. Agradeço, meu amor", brincou Tatá. O casal tem uma diferença de idade de 12 anos. Ela continua elogiando o marido: "Amo você porque você realizou meu sonho de ser mãe".

"Amo você porque você torce por mim, você me apoia e você sempre vibra pelas minhas conquistas", respondeu Rafa.

"Admiro demais o seu talento, acho você um sol, quando você chega, você ilumina os lugares. Desculpa", continuou Tatá indo às lágrimas e sendo confortada por Rafa que a abraça.

Eu amo você. Por que eu amo você? Porque você é incrível. Todas as pessoas vêm falar: 'Você é o marido da Tatá'; todo mundo em encontra e diz: 'Cadê a Tatá?'. Acho isso genial, fico todo orgulhoso. Qualquer tipo de gente, de todas as idades, você tem esse poder de conexão, de tocar as pessoas com o que faz, isso é muito especial. Admiro muito isso em você. Acho você uma supermãe, muito carinhosa, forte, um baita exemplo para a nossa filha. Então eu sou feliz, meu amor, do seu lado, apesar de ser diferente em várias coisas, a gente se complementa em outras.

"A gente tem um amor que é mais forte e também financiamento junto, que une muito a pessoa", se declara a apresentadora sem perder a piada. "Eu amo que você é um pai maravilhoso, você é incrível. Normalmente os pais trabalham fora, e as mulheres que... E você é super parceiro que tá sempre comigo e entende que eu sou essa mulher que ama ser mãe mais do que tudo, mas que também não abro mão de ser feliz no meu trabalho", finaliza.