Yas detona ostentação de Virginia: 'Não é inveja, é desigualdade social'

A ostentação praticada pela empresária e influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais foi criticada por Yas Fiorelo e Leão Lobo durante o programa Splash Show, do Canal UOL, nesta sexta-feira (22).

Realidade na qual a gente está inserido, nunca vai chegar para eles.

Yas Fiorelo, apresentadora do Canal UOL

Nesta semana, Virginia Fonseca chamou a atenção de seus seguidores ao mostrar a decoração luxuosa de sua casa para o Natal. A mansão foi decorada com luzes e esculturas desde a entrada até a piscina, com direito a neve artificial e uma visita do Papai Noel e dos Três Reis Magos para um jantar com a família. Além disso, Virginia presenteou o marido, o cantor Zé Felipe, com um relógio de luxo avaliado em R$ 936 mil.

A gente não pode ser hipócrita. É muito difícil você ver uma pessoa ostentando uma casa paradisíaca, fazendo viagem... e você fala assim: 'Cara, por que a pessoa tem isso e eu não tenho?' O nome disso não é inveja, é desigualdade social. Você pode reparar que é sempre uma ostentação, uma megalomania e uma coisa gigantesca. E depois: 'Muito obrigada, Deus, eu sou muito abençoada.'

E aí, o que mais me deixa impressionada é porque as pessoas consomem isso. Elas veem aquela casa e decoração, e não tem ideia de que elas não vão conquistar aquilo. O importante de tudo é não se deixar contaminar por aquilo. É um conteúdo que não vai te acrescentar em nada.

Yas Fiorelo

Leão Lobo abordou a suposta frustração que os filhos da influenciadora teriam vivendo num mundo de fantasia.

Eu sempre penso quando essas crianças tiverem a primeira frustração da vida delas, como é que elas vão reagir? Porque faz parte da criação das crianças a frustração, ensiná-las a desejar e, às vezes, não ter. Isso faz parte da educação.

Então, eu fico com pena dessas crianças. É a tal da pobre menina rica, pobres meninas ricas e pobre menino rico, porque, aliás, estão sendo criados num mundo de fantasia. E a vida é bem diferente disso, especialmente num país como o nosso.

E o discurso sempre de quem quer justificar essas pessoas é assim: 'Mas, olha, você tem que se contentar com o que você tem, porque a sua vida é não sei o quê...' Mas é injusto. Por que aquela mulher tem tudo aquilo? Sem nenhum talento, inclusive. Por que aquela mulher tem tudo aquilo? Por que a Xuxa tem tudo aquilo e você não tem nada? Entendeu? É injusto mesmo, não é inveja. É isso que você falou, não é inveja. É só uma questão.

Leão Lobo, colunista de Splash

Teve até neve na mansão da Virginia

Virginia Fonseca e Zé Felipe inauguraram, nesta quinta-feira (21), a decoração de Natal na mansão luxuosa do casal, em Goiânia (GO). A festa de inauguração contou com neve artificial e bonecos e árvores gigantes.

Participaram da festa o marido Zé Felipe, além dos filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, além da mãe da influenciadora, Margareth Serrão, e a sogra, Poliana Rocha.

Virginia Fonseca é considerada uma das influenciadoras mais ricas do país, com 51 milhões de seguidores apenas no Instagram. Além de fazer fortuna com publicidade, ela tem seu próprio programa de TV no SBT e uma marca de cosméticos. Ela está na lista de famosos que conseguiram benefícios fiscais milionários em programa do governo federal.

