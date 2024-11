Pré-estreia de "Moana 2", da Disney, homenageia cultura havaiana

Por Danielle Broadway

OAHU (Reuters) - A pré-estreia mundial do filme da Disney "Moana 2" chegou a Oahu, no Havaí, na quinta-feira, com uma celebração da herança das ilhas do Pacífico.

No enredo, três anos se passaram desde as aventuras de Moana no primeiro filme de sucesso.

"No início, ela estava se perguntando se poderia ser uma guia", disse Auliʻi Cravalho, que dá voz à personagem-título, à Reuters. "Quando a vemos novamente, ela já é uma... mestre navegadora."

O filme também leva Moana em uma jornada para o futuro, de modo que ela está viajando "ainda mais além", acrescentou o ator nativo do Havaí.

"Moana 2", dirigido por David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, chega aos cinemas em 27 de novembro.

Nele, Moana recebe um chamado repentino de seus ancestrais para viajar pelos mares e quebrar a maldição do deus Nalo, que impede que os povos de várias ilhas se reconectem.

Ela precisa formar sua própria tripulação e se reunir com seu amigo, o semideus Maui, interpretado por Dwayne Johnson.

"A jornada de Maui em 'Moana 2' significa algumas coisas para mim", disse Johnson.

"Número um, legado, e número dois, o personagem Maui foi inspirado em grande parte pelo meu avô que está enterrado aqui (Havaí), então é muito significativo para mim", acrescentou.

A estreia foi aberta com apresentações de dançarinos havaianos usando leis e agitando bandeiras do Havaí.

O filme é muito aguardado após a outra sequência de animação da Disney em 2024, "Divertida Mente 2", ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais menos de três semanas após seu lançamento -- o mais rápido que um filme de animação atingiu esse nível.

O primeiro "Moana" liderou as classificações de bilheteria do Dia de Ação de Graças de 2016, com poderosos 81,1 milhões de dólares durante o período de cinco dias do feriado.

(Reportagem de Danielle Broadway e Francesca Halliwell)