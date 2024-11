Truque para aumentar boca com lápis e gloss funciona?

Já pensou em aumentar o volume dos lábios, mas sem ter que enfrentar um procedimento estético para isso? Um truque que viralizou nas redes sociais promete causar o efeito de um "preenchimento labial" usando apenas lápis de boca e gloss.

No Lab da Beleza do último sábado (16/11), Vanessa Rozan testou a técnica, que envolve desenhar uma "montanha" em cima dos lábios superiores e um pequeno círculo no meio da boca.

O primeiro passo é desenhar uma camada acima do limite dos lábios superiores. O mesmo procedimento deve ser repetido nos lábios inferiores. Depois, o contorno deve ser esfumado com pincel.

Em seguida, a ideia é desenhar uma bolinha no meio dos lábios. O último passo é aplicar gloss.

Para Vanessa, porém, o truque envolve mais etapas do que o necessário e não alcança o objetivo proposto. "Ela [a autora do vídeo] é uma ótima editora de vídeo, mas maquiadora, não", disse ela.

Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito da expert sobre o truque.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.