Por que o corpo de Liam Payne demorou mais de um mês para ser velado?

Familiares e amigos finalmente se despediram do cantor Liam Payne, ex-One Direction, nesta quarta (20).

O funeral aconteceu na St. Mary's Church, igreja em Buckinghamshire, interior inglês — a família não divulgou ao público se o corpo do artista seria enterrado ou cremado e qual seria o seu local de descanso final.

Por que a despedida de Liam demorou tanto?

Payne morreu em 16 de outubro, após uma queda acidental. O cantor estava inconsciente devido ao uso de drogas quando acabou caindo da sacada de seu quarto no Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires.

Diante de uma morte violenta, as autoridades argentinas passaram a investigar o caso. Este foi o primeiro motivo para a demora na liberação do corpo de Liam — uma cuidadosa autópsia teve que ser realizada para determinar se ele havia cometido suicídio, empurrado ou se caiu acidentalmente.

Os pais de Liam Payne, Geoff e Karen, acompanham a chegada do caixão à igreja Imagem: Dan Kitwood/Getty Images

Pai de Liam desembarcou em Buenos Aires em 18 de outubro. Geoff Payne foi à Argentina para iniciar o processo de repatriação do corpo do filho — um procedimento legal que leva, em média, duas semanas, segundo o jornal argentino La Nación. No entanto, ele só poderia levar Liam de volta ao Reino Unido após o cumprimento das burocracias e ao fim da autópsia.

Análises demoraram mais do que o previsto. Segundo o site Page Six, exames toxicológicos também costumam demorar cerca de duas semanas, mas a quantidade de substâncias — algumas de composição variável ou desconhecida, como a cocaína rosa — tornaram o processo mais longo. Eles eram necessários para determinar se Liam estava consciente no momento da queda.

Exames no corpo só foram concluídos na primeira semana de novembro. Liam foi liberado pelas autoridades no dia 2 de novembro, segundo a revista US Weekly. Seu corpo seguiu para o Cemitério Britânico, em Buenos Aires, onde ele foi embalsamado e preparado para a viagem.

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik no velório de Liam Payne, ex-colega de One Direction Imagem: Getty Images

Liam foi entregue à família para ser levado ao Reino Unido no dia 6 de novembro. No dia 7, ele finalmente desembarcou em solo britânico, segundo a BBC. No mesmo dia, as autoridades argentinas divulgaram o relatório final da autópsia, que determinou que Liam não cometeu suicídio.

Duas semanas seguintes foram de planejamento para o funeral. Havia preocupação de familiares de que houvesse privacidade para a despedida, apontou o jornal local Nottingham Post, especialmente porque amigos famosos como os ex-colegas de One Direction e a ex-noiva, a cantora Cheryl Tweedy, estariam presentes.

É possível que Liam tenha, enfim, sido enterrado. Ainda de acordo com o Post, seu local de descanso pode estar em um dos condados ao redor de Londres — Buckinghamshire, onde aconteceu o funeral, Berkshire, Essex, Hertfordshire, Kent ou Surrey.

Cheryl, que tem um filho com Liam Payne, no velório do músico Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Cantor teria uma forte ligação com a área. Ele morou ali com Cheryl e o filho, Bear, durante o relacionamento do casal. Depois da separação em 2018, Liam Payne teria ajudado Cheryl a comprar uma mansão de £3,7 milhões (ou R$ 27,2 milhões) na região para ela e Bear viverem. O filho de Liam tem atualmente 7 anos.

O que dizia a autópsia

Liam Payne estava semi ou totalmente inconsciente no momento da queda. O cantor não adotou uma postura de reflexo de proteção no momento da queda. Essa posição somada às drogas que estavam no organismo, levaram à conclusão de que o músico não morreu por um "ato consciente ou voluntário", porque "naquele estado, não sabia e nem conseguia entender o que fazia".

Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.

Fãs de Liam Payne acompanhando o momento em que o corpo do ator é retirado do hotel CasaSur, em Buenos Aires Imagem: Luis Robayo/AFP

Entre 13 e 16 de outubro, dia em que Liam morreu, drogas foram fornecidas ao músico pelo menos quatro vezes. Para chegar a essa conclusão, foram analisados depoimentos, vídeos, mensagens, documentos, faturas, redes sociais e outras comunicações do músico.

A autópsia descarta também o envolvimento de terceiros na morte de Liam. A morte foi causada por politraumatismo e hemorragia interna e externa, resultado da queda do músico da varanda do terceiro andar do hotel CasaSur Palermo.

*Com informações de matéria publicada em 08/11/2024.