Alec Baldwin é acusado de não se desculpar por morte em set de filme

Alec Baldwin, 66, foi acusado de não se desculpar pela morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia atingida por um disparo feito pelo ator no set do filme "Rust".

O que aconteceu

Olga Solovey, mãe de Hutchins, desabafou após recusar um convite para a estreia do filme no festival Camerimage. "Sempre foi minha esperança encontrar a minha filha na Polônia para assistir ao trabalho dela ganhando vida nas telas. Infelizmente, isso foi tirado de mim quando Alec Baldwin disparou sua arma e matou minha filha", disse ela em um comunicado à imprensa.

A mãe da diretora alegou que o astro de Hollywood não pediu perdão até hoje. "Alec Baldwin continua a aumentar a minha dor com a sua recusa em se desculpar para mim e assumir a responsabilidade pela morte dela", afirmou Olga.

Solovey ainda acusou Baldwin de querer lucrar com a tragédia nos bastidores da produção. "Em vez disso, ele busca lucrar injustamente com seu assassinato da minha filha. Esse é o motivo pelo qual eu me recuso a comparecer ao festival para a divulgação de 'Rust', especialmente agora que ainda não há justiça pela minha filha", encerrou o texto.

"Rust" estreou nesta quarta-feira (20), cerca de três anos depois da morte de Halyna Hutchins. Após muita polêmica, a produção foi concluída 18 meses depois do disparo fatal no set de filmagens. O diretor Joel Souza, que também foi atingido por outro tiro, seguiu à frente do longa.

Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, aceitou um acordo legal para a conclusão do filme após a tragédia. A família concordou que "Rust" poderia ser finalizado com a promessa de que parte dos lucros seria destinada ao filho da diretora, que tinha 9 anos na ocasião de sua morte.

O julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo teve início em julho, mas foi anulado pela justiça americana. A defesa do ator acusou o Estado de esconder evidências sobre o caso, alegando que isso comprometeu o processo. A juíza acatou o apelo da defesa. O artista alega que não efetuou o disparo.