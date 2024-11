Albert reclama ser colocado no touro por Gui: 'Não tenho capacidade física'

Na gestão de Gui como dono do chapéu em A Fazenda 16 (Record), o peão destinou o trato da vaca para Albert, que não gostou da tarefa.

O que aconteceu

Depois de finalizar os cuidados com o animal, Albert voltou para a sede e reclamou de realizar uma tarefa que é considerada pesada. "Ele [Gui] tem 21 anos e eu 55", desabafou com Flora.

"Fiz tudo, falei que para mim é muito pesado. Ai ele [Sacha] deu uma risadinha assim na ovelha. O que eu poderia esperar dele?", dispara o ex-Power Couple.

"Mas chateia", responde Flora. "Tem coisa aqui que tocam a gente de forma diferente. Te entendo."

"Não reclamo de ficar na cozinha, de ajudar em qualquer lugar, até no touro eu ajudo, aves, ovelhas", continua o peão. " Problema do touro é capacidade física, eu não tenho pra isso, confesso. Não vou ficar dando uma de bonzão. Se não me ajudar eu não vou me arrebentar. Não quero por atestado, entendeu? Não quero me arrebentar para não fazer prova."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Quem você quer que fique na 9ª roça? Enquete encerrada Total de 578027 votos 43,96% Sacha 29,65% Albert 26,38% Babi Votar de novo Total de 578027 votos

