Manu Bahtidão faz show após superar depressão: 'Achei que não ia dar conta'

Manu Bahtidão se apresenta no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, nesta quarta (20), para a gravação do DVD "Destino". O show da cantora, que promete levar o tecnobrega para a zona oeste da cidade, marca também um momento de superação: ela se recuperou recentemente de um quadro de depressão.

O que vai acontecer

Manu ficou nacionalmente conhecida após o hit "Daqui pra Sempre", em 2023, ao lado de Simone Mendes, e "Abismo", com Mari Fernandez. Mas ela tem uma carreira de sucesso na região norte do país com o tecnobrega. Somente no ano passado ela se encontrou no "Breganejo" e, desde então, coleciona sucessos como "Torre Eiffel", "Se Não For Tu" e "Garrafa de Gin".

"O Breganejo foi o ritmo que me abriu caminhos", conta, em entrevista a TOCA. "Minha música era conhecida como periférica, havia um preconceito e ainda há um preconceito muito grande com o gênero, foi com a gravação de 'Daqui pra Sempre' que rompemos algumas fronteiras. Foi quando tudo começou em questão de reconhecimento pra mim."

Natural de Alagoas, Manu cresceu no Pará e sempre soube que queria ser cantora. Suas primeiras experiências foram na igreja, com o apoio do pai. "Lugar de artista é no palco", explica.

A cantora fez sua primeira turnê internacional no início do ano e aprendeu a lidar com o lado negativo da fama. Em setembro, declarou pausa na carreira para tratar do diagnóstico de depressão.

O diagnóstico [de depressão] foi uma mistura de tudo. Eu achei que estava preparada. O artista fica na busca pelo sucesso, mas a gente esquece que além do bônus tem o ônus. Com essa minha autenticidade, vieram críticas, e eu não estava preparada. Foram muitas perseguições e cai num quadro depressivo. Manu Bahtidão

A cantora Manu Bahtidão, que grava especial ao vivo em show gratuito no dia 20, no parque Villa-Lobos Imagem: Divulgação

O DVD "Destino" será um marco de sua carreira. Com um repertório de 17 faixas, incluindo 14 músicas inéditas, o show traz a nova fase de Manu e como ela passou a lidar com a fama e com questões da vida pessoal após o sucesso repentino.

Esse DVD vai falar mais sobre mim do que sobre outras pessoas. Escrevi músicas sobre família, sobre amor-próprio, autocuidado. Então o show será uma quebra de barreira para mim. Uma vitória, porque eu achei que não ia dar conta, mas consegui vencer e estou muito orgulhosa. Manu Bahtidão

O show terá, é claro, participações especiais. A Banda AR-15, Tony Salles, Léo Santana, Nattan e Matheus & Kauan estão anunciados para dividir o palco com a cantora.

A apresentação tem patrocínio da Kwai e traz no cenário telas de LED, nos copos personalizados e até nas pulseiras dos convidados. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento.

A cantora Manu Bahtidão, que faz show gratuito nesta quarta (20), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo Imagem: Divulgação

"Em São Paulo tudo acontece", conclui Manu. "Quero levar alegria para as pessoas. Ser artista é uma responsabilidade, é um veículo de energia e de amor muito grande."

Manu Bahtidão - Gravação DVD 'Destino'

Quando quarta (20/11), às 17h

Onde Parque Villa-Lobos, av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP

Entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível