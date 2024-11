A avó que doa 2 mil pães por dia e ajuda no combate à insegurança alimentar

O quinto episódio do "Cozinha das Quebradas", série de Nossa, te leva até o Instituto Ações Sociais Vó Tutu na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, para conhecer a Vó Tutu, idealizadora de iniciativa premiada que ajuda no combate da insegurança alimentar na periferia paulistana. São mais de dois mil pães distribuídos por dia!

Conhecer a Vó Tutu foi mágico, foi um encontro ancestral. Foi muita troca, muito amor envolvido. Ela é uma força da natureza, é aquele ser raro que vem de vez em quando para a Terra. Aconselho a todas as pessoas a irem até lá e sentirem a energia. Ali é, além da doação do alimento, uma doação de amor. Thiago Simpatia, apresentador do programa

Thiago Simpatia e Maria Paulina, a Vó Tutu, na gravação do Cozinha das Quebradas

Maria Paulina Avelino Marques da Silva, 73, é quem está por trás do Vó Tutu. Seu trabalho foi intensificado e ganhou projeção na pandemia, quando ela via o noticiário sobre o avanço do coronavírus e o pedido pelo confinamento social. Sabia que muitos dos seus poderiam nem ter o que comer.



Vó Tutu, como é conhecida, fala em um chamado divino: "Posso dizer sem medo de errar que isso que faço foi um chamado de Deus. Jamais falaria que foi uma iniciativa direta minha, não foi. Porque eu já faço esse trabalho há 30 anos. Com a pandemia que foi conhecido o trabalho da Vovó porque é pão, um alimento sagrado".

A primeira fornada foi suficiente para atrair pessoas e ter mais interessados. Com ajuda de um neto, na época com 8 anos, Vó Tutu acabou gravando um vídeo, compartilhado nas redes sociais.

A ideia era que chegasse em mais pessoas e ela tivesse ajuda. Deu certo: "No dia seguinte, foi uma loucura, uma benção. Era motorista de táxi trazendo dinheiro, era mãe trazendo fubá e farinha da própria cesta. Foi assim que a Vó conseguiu aumentar gradativamente esse pão".

Foi a periferia ajudando a periferia, a maior prova de amor que eu tive, porque foram os nossos, aqueles que passavam fome que se uniram para dar continuação a esse sonho. Foi assim que iniciou esse trabalho. Vó Tutu, fundadora do Instituto Vó Tutu

A causa social de Vó Tutu já foi exibida impressa na revista Veja. Seu instituto também já recebeu o prêmio de causa social no "Comer e Beber 2023". Até Luciano Huck e a chef Paola Carosella conhecem seu trabalho.

Aqui tem um celeiro enorme de mulheres maravilhosas, que têm que ir para o asfalto. Não são só nós negros, mas são nossos irmãos brancos como a Lúcia, uma mulher e artesã maravilhosa que não tem oportunidade. Ter essa revista e aquela placa significa que alguém está olhando para a periferia. Vó Tutu, fundadora do Instituto Vó Tutu

Como doar e conhecer o instituto

O Instituto está localizado na Brasilândia, especificamente na Vila Itaberaba. Você pode fazer doações na seguinte chave pix:

Pix: CNPJ 42155551000174

Endereço: R. Virajuba, 1099 - Vila Itaberaba, São Paulo - SP, 02847-085. @votutuoficial