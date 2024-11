Flor revela que descumpriu acordo com Sacha: 'Acham que eu votei junto'

Flor assumiu que não jogou junto com o G4 durante a formação da roça desta terça-feira (20) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Albert na cozinha, Flor disse que os peões do G4 —Sacha, Yuri, Gui e Luana— acham que ela está do lado deles. "Eles acham que eu votei junto", disse.

Albert disse que os peões precisavam começar a jogar por si só. "A gente tem que romper a febre. Se a gente continuar na casa, todo mundo tem que jogar. Ta muito fácil se apoiar nas pessoas que estão ralando e os outros aí, só no desfile".

Na tarde anterior, a peoa disse que votaria, de fato, junto com os peões, mas acabou não cumprindo o combinado. "Eles são burros, não veem que eu votei no GIlsão por causa do poder deles", chegou a dizer Flor.

Em conversa com Babi, Gilsão também disse estar surpreso com voto de Flor. "Me surpreendeu muito, porque de verdade nunca fiz nada que merecesse um voto desse. O voto dela em mim foi desonesto", disse.

