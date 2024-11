Fazenda: Gui detona Babi: 'Ela acha que a gente cai no papo dela de sonsa'

No início da madrugada de quarta-feira (20) na sede de A Fazenda 16 (Record), Gui criticou Babi.

O que aconteceu

O peão apontou que Babi diz não saber quando manda indiretas. "Ela é sonsa e não sabe que é uma indireta?".

Luana apontou. "No dia que eu disse que as pessoas não estavam me respeitando no Faro. Ela foi e soltou indireta."

Gui criticou a peoa. "Babi se faz de sonsa. Quem não conhece ela que compre."

Luana continuou. "Era muito melhor falar: dei algumas indiretas, estava com raiva.."

Gui finalizou. "Ela acha que a gente cai no papinho dela de sonsa."

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 105246 votos 37,72% Babi 17,14% Gui 45,14% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105246 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso