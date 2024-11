Choro falso de Babi em A Fazenda é 'vergonhoso e nitidamente exagerado'

O choro de Babi durante a formação da 9ª roça em A Fazenda 16 (A Record) não convenceu no Central Splash desta quarta-feira (20). Dieguinho, apresentador do programa, classificou a cena como uma atuação e até mesmo falsa.

Acho que ela pode facilmente fazer novelas da Record depois desse choro fake. Ficou sem nenhuma lágrima. As lágrimas ficaram com vergonha de aparecer

Dieguinho

O choro de Babi aconteceu durante mais um embate da peoa com Sacha Bali. Ela desabafou, dizendo que se sentiu agredida pelo comportamento do colega de confinamento. Para Dantinhas, convidado do Central, a fala dela também esvazia uma pauta importante.

Realmente é algo que a gente vem falando desde o início desta temporada: o esvaziamento de pauta que prejudica todo mundo aqui fora que precisa do levantamento dessas pautas, desse respeito (...) Esse exemplo que elas estão dando lá dentro só prejudica quem está precisando de ajuda aqui fora

Dantinhas

Dantinhas acredita que Babi também teve uma reação exagerada por medo de ir para a roça. Ele aposta que o choro da participante foi uma tentativa de garantir um bom VT. "Foi vergonhoso!".

