A Fazenda 16: Luana diz ter medo da roça e Sacha a repreende: 'Tenha força'

Durante o início da madrugada de terça-feira (19), Luana contou aos seus aliados que teme as próximas roças de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gui contou aos amigos estar feliz com o rumo do jogo. "Eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram, com esse grupo de nós 4... A gente viu pessoas que tudo que fizeram com a gente e saíram. Eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram e eu também estou confiante."

Yuri apontou o medo de Luana."A Luana falou que tá com medo um pouco, porque as pessoas odeiam ela aqui dentro."

Luana confirmou. "É, mas estou com medo porque vai começar esse monte de roça. Eu não tenho essa força que Sacha tem, infelizmente."

Sacha tentou animar a aliada. "Lu, desculpa falar isso, mas tenha força, cara! A gente tá unido, a gente tá voltando, a gente tá jogando com verdade, eles tão se mostrando muito desrespeitosos, opressores, agressivos e estamos segurando nossa onda."

O grupo prometeu tentar se controlar na formação da nona roça, para tentar não revidar possiveis ataques.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Enquete encerrada Total de 100302 votos 35,96% Sacha Bali 24,53% Vanessa Carvalho 21,14% Yuri Bonotto 9,99% Sidney Sampaio 4,34% Gui Vieira 1,32% Babi Muniz 1,18% Luana Targino 0,37% Juninho Bill 0,36% Gilsão 0,28% Fernando Presto 0,25% Albert Bressan 0,25% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz Votar de novo Total de 100302 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso